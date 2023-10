La date de la retraite de Cristiano Ronaldo dévoilée

Ronaldo aurait fixé la date de sa retraite de manière à ce que sa rivalité avec Messi se poursuive jusqu'à la prochaine Coupe du monde, en 2026.

Le quintuple Ballon d'Or a 38 ans et, même s'il se maintient dans la meilleure forme possible, il sait que le jour viendra où il devra raccrocher les crampons. Al-Nassr et le Portugal sont informés de ses objectifs à long terme.

Selon la Cadena COPE, Cristiano Ronaldo a déclaré à son club d'Arabie saoudite qu'il souhaitait prolonger son contrat jusqu'en 2027. Ce contrat lui permettrait de représenter son pays lors d'une autre phase finale de la Coupe du monde, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Ronaldo avait déjà indiqué que sa carrière internationale pourrait prendre fin après le Championnat d'Europe de l'été prochain, alors que le grand joueur compte déjà 201 sélections pour le Portugal et 123 buts. Cependant, il vise désormais une autre compétition mondiale.