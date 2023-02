La crypto-monnaie sur le point de couler l'Atlético Madrid !

L'Atletico Madrid était déjà confronté à une année austère, mais il semble que d'autres malheurs financiers se profilent à l'horizon.

La société de crypto-monnaie et le sponsor principal Whalefin sont prêts à se retirer de l'accord que les deux ont signé juste l'été dernier. Los Colchoneros avaient un accord pour les quatre prochaines années d'un contrat de cinq ans d'une valeur totale de 200 millions d'euros et de 40 millions d'euros par an.

40M€ de pertes

Selon Diario AS, bien que l'Atleti n'ait pas de confirmation officielle, ils travaillent sur l'hypothèse que Whalefin se retire de l'accord. Ils se sont déjà retirés d'un accord avec Chelsea, alors que le groupe parent Amber Group tente d'atténuer les pertes sur le marché fluctuant des crypto-monnaies. Leurs difficultés sont telles qu'ils ne sont pas en mesure de verser à Atleti la somme stipulée.

Si la perte de revenus devrait être atténuée par un nouveau sponsor principal, en trouver un rapidement de valeur similaire pourrait s'avérer délicat. Sans le moindre accord, cela pourrait faire exploser la planification de leur équipe pour l'année à venir et même conduire à de nouvelles ventes pour compenser les pertes.