La crise s’aggrave… Thiaw répond indirectement à la Fédération sénégalaise

La crise qui secoue le football sénégalais a connu un nouveau rebondissement. L’entourage de l’ancien sélectionneur national, Babi Thiaw, a réagi publiquement aux déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdallah Fall, qui avait dévoilé les coulisses du conflit avec le technicien tout en réfutant les accusations entourant la participation des « Lions de la Teranga » à la Coupe du monde 2026.

Selon le site sénégalais senenews, quelques minutes seulement après la conférence de presse, Cherif Fall, l’un des plus proches collaborateurs de Babi Thiaw, a publié un message sur la fonctionnalité « Statut » de l’application « WhatsApp », dans un ton acerbe, dans lequel il déclarait : « C’est pathétique : quand on ne connaît pas les faits, on ne les connaît vraiment pas. Préparez vos réponses à l’opinion publique, l’heure est venue », agrémentée d’émojis sarcastiques.

Même si Cherif Fall n’a pas nommé le président de la Fédération, le site sénégalais a interprété ce message comme une réponse directe à la conférence de presse d’Abdallah Fall, d’autant plus qu’il a été diffusé quelques minutes après la fin de celle-ci. Il l’a aussi analysé comme le prélude à une prise de position plus large du camp de Babi Thiaw pour répondre aux accusations portées contre lui.

Le président de la Fédération sénégalaise avait auparavant tenu une longue conférence de presse pour répondre aux dossiers soulevés après l’élimination de la sélection de la Coupe du monde 2026, notamment les rumeurs faisant état de scandales organisationnels au sein de la délégation des « Lions de la Teranga », y compris des allégations de harcèlement sexuel, des dépenses excessives et la revente de billets. Il a affirmé qu’aucune preuve officielle n’étayait ces accusations, la fédération n’ayant reçu ni plainte formelle ni rapport de la police américaine, et a donc jugé l’affaire « close ».

Abdullah Fall a par ailleurs détaillé le contentieux autour du renouvellement du contrat de Papi Thiaw : l’entraîneur réclamait une indexation de son salaire sur l’inflation, une hausse des primes de victoire et des bonus exceptionnels, tout en refusant d’inscrire des objectifs liés à la Coupe du monde et à la Coupe d’Afrique des nations. ce qui a entraîné l’échec des négociations.

Le président a également révélé que Thiaw avait refusé de prendre les commandes de l’équipe tant que son nouveau contrat n’était pas signé, ce qui l’avait contraint à parapher l’accord juste avant le deuxième match de la phase de groupes contre la Norvège, en insistant sur le fait que « l’intérêt de la sélection passait avant tout ».

Les dissensions n’ont pas été uniquement financières : Fall a également pointé des divergences sur le plan sportif, expliquant qu’il découvrait la composition de l’équipe seulement à l’arrivée au stade, une situation qu’il a jugée « inacceptable ».

La Fédération sénégalaise avait précédemment annoncé la résiliation du contrat de Babi Thiaw et de son staff, suite à l’élimination des Lions dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après une défaite 3-2 face à la Belgique à l’issue des prolongations. Le football sénégalais est ainsi plongé dans un tourbillon de polémiques et d’accusations réciproques, et qui risque de s’intensifier dans les prochains jours.