La crise est terminée : Samu Costa, première recrue estivale d'Al-Nassr

Le Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, est désormais à deux doigts de devenir la première recrue d'Al-Nassr lors de l'actuelle période des transferts estivaux, après la fin de la crise financière du club saoudien.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a affirmé, via son compte officiel sur le site « X », que le contrôle financier imposé à Al-Nassr avait été levé, ce qui lui permet désormais de réaliser des recrutements pour la nouvelle saison.

Le journal a précisé qu'Al-Nassr a déjà signé avec Samu Costa, faisant de lui la première recrue de l'équipe lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Al-Nassr était parvenu à un accord avec le Real Majorque pour recruter Samu Costa lors de l'actuel mercato estival, contre 9 millions d'euros, depuis le mois de juillet dernier, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Cependant, Al-Nassr n'a pas réussi à finaliser officiellement l'opération, en raison des restrictions financières qui lui étaient imposées par la Ligue saoudienne de football, à cause des importantes dettes dont souffrent ses caisses.

Samu Costa réglera un problème majeur pour le club de la capitale, puisqu'il remplacera le milieu de terrain croate Marcelo Brozovic, qui a quitté le stade Al-Awwal Park après la fin de son contrat à l'issue de la saison dernière.

Al-Nassr entame la nouvelle saison le samedi 15 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Al-Nassr cherche à conserver le titre du championnat saoudien qu'il a remporté la saison dernière après sept ans d'absence, ainsi qu'à être sacré champion de la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire.