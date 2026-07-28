La crise de Salem Al-Dawsari s'étend à la sélection saoudienne

Le club saoudien d'Al-Hilal a reçu un coup dur au début de ses préparatifs pour la nouvelle saison, après la confirmation de l'absence prolongée de son capitaine Salem Al-Dawsari, en raison de la blessure qu'il a subie récemment.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a révélé que le capitaine du Zaïm sera absent des terrains pendant un mois et demi, une durée qui réduit considérablement ses chances de participer à la 27e édition de la Coupe du Golfe Arabe, prévue à Djeddah du 23 septembre au 6 octobre prochains.

La star, double lauréate du prix de meilleur joueur d'Asie, effectue actuellement une période de soins en Finlande en compagnie de sa famille, après avoir subi une opération chirurgicale réussie au tendon du genou, réalisée par le spécialiste Lasse Lempainen.

Le journal a précisé qu'Al-Dawsari a refusé d'entrer dans la moindre négociation concernant un départ durant l'actuelle période des transferts estivaux, bien qu'il ne reste plus qu'une seule année avant la fin de son contrat avec Al-Hilal.

Le capitaine des Bleus devrait entrer en période libre en janvier prochain, moment où il sera alors libre de discuter des offres qui lui sont soumises et de prendre la décision la plus adaptée en fonction des circonstances.

Il convient de rappeler que Salem, âgé de 34 ans, a disputé la saison dernière 35 matchs pour un total de 2 447 minutes, au cours desquels il a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives, selon le site « Transfermarkt ».

Au total, Al-Dawsari a disputé 484 matchs sous le maillot d'Al-Hilal, inscrivant 141 buts et offrant 106 passes décisives.