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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

La crise Cancelo refait surface à Al-Hilal avec une décision décisive d'Inzaghi

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J. Cancelo
S. Inzaghi
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un transfert compliqué

Les coulisses du club d'Al-Hilal connaissent une vive tension concernant la situation du latéral portugais João Cancelo lors de la nouvelle saison.

Selon les sources du journal saoudien « Arriyadiyah », l'entraîneur Simone Inzaghi a imposé une décision d'écarter João Cancelo de la liste de l'équipe pour la rencontre face à Al-Faisaly, en raison de son manque de préparation physique pour la compétition, alors que l'incertitude persiste quant à l'avenir du latéral portugais.

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Il y a une semaine seulement, Al-Hilal avait contraint le latéral portugais à reprendre les entraînements, après l'échec des négociations avec le Barça pour finaliser un possible transfert du joueur.

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Le retour inattendu de Cancelo au football arabe est intervenu afin d'achever la dernière année de son contrat, toujours en cours, après la fin de la période de congé qui lui avait été accordée.

Le journal a indiqué que ce qui s'est produit ces dernières heures est allé plus loin encore, Inzaghi ayant ordonné d'écarter Cancelo de la liste de l'équipe, car le défenseur portugais ne fait pas partie des plans de l'entraîneur, qui ne souhaite pas, pour l'heure, l'intégrer au groupe compétitif de l'équipe.

Al-Hilal dispute, ce vendredi, son premier match en Saudi Pro League face à Al-Faisaly au stade Kingdom Arena de Riyad.

Les mêmes sources ont indiqué qu'Inzaghi a écarté Cancelo parce qu'il ne le juge pas dans une condition physique adaptée à la compétition.

Le journal espagnol « Sport » a affirmé que cette démarche est controversée, étant donné que le joueur portugais s'entraîne avec l'équipe depuis une semaine et qu'il était censé avoir acquis un minimum de préparation physique lui permettant au moins de figurer dans la liste de l'équipe.

Les différends entre l'entraîneur et le joueur restent affichés au grand jour, Inzaghi lui-même ayant demandé au club, il y a plusieurs mois, d'explorer le marché des transferts afin de tenter de trouver une destination à Cancelo, qui était sorti de ses calculs, que ce soit en restant sur le banc ou même en étant écarté des listes de matchs.

L'histoire se répète aujourd'hui, le joueur portugais demeurant incapable de gagner les faveurs d'Inzaghi, tandis que le règlement de son avenir traîne bien plus longtemps que prévu.

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Ces dernières semaines ont vu les négociations entre Al-Hilal et le Barça aboutir à une impasse concernant la finalisation du transfert du latéral que souhaite Hansi Flick.

Le club saoudien reste attaché à obtenir 10 millions d'euros pour se séparer de l'international portugais, tandis que le Barça a réclamé une baisse notable du montant de l'opération et a également demandé d'explorer d'autres pistes pour parvenir à des solutions plus raisonnables.

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