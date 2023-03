La crise à la FFF, Nöel Le Graët, Corinne Diacre, Michel Platini...Amélie Oudéa-Castéra sort du silence !

Au coeur d'une actualité très riche concernant le football français, la ministre des sports a balayé l'ensemble des sujets importants.

Entre l'éviction de Noël Le Graët à la tête de la FFF, celle de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine et les rumeurs concernant l'arrivée de Michel Platini pour remettre de l'ordre dans le football français, le football tricolore a connu un mois de février et de mars agité. Invité sur RMC, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports, a répondu aux nombreuses controverses, à commencer par le cas Noël Le Graët.

"Rien de personnel avec Le Graët"

"Il n’y a jamais eu quoique ce soit de personnel. Je ne le connaissais pas. La première fois que je l’ai rencontré, c’était à l’été 2022, il n’y avait aucun a priori. Ensuite, viennent au début du mois de septembre les révélations de So Foot. J’ai eu un échange avec lui et Florence Hardouin dans mon bureau pour qu’ils s’expliquent sur ces révélations. J’ai enclenché cet audit, dans un premier temps sur le volet pilotage et management", a lancé Amélie Oudéa-Castéra.

"Et puis il y a eu le volet sur les difficultés dans le traitement des violences sexuelles. A aucun moment je n’ai rompu le dialogue avec lui, je suis toujours restée polie. Cet audit a été mené à charge, à décharge, dans le respect du contradictoire. Quand il dit des choses inadmissibles tout haut, je dis tout haut que je trouve ça hors sol. C’est normal. Un ministre est dans son rôle de dire que des propos ne sont pas acceptables de la part du président de la première fédération sportive de France", a ajouté la ministre des sports.

"Ce n'est pas mon rôle de choisir le président de la FFF"

Amélie Oudéa-Castéra a commenté l'éviction de Corinne Diacre : "Je prends acte de cette décision. Je considère que c’est assez symptomatique des dysfonctionnements récents de cette fédération. Un certain nombre de joueuses étaient en souffrance depuis un moment et n’ont pas été suffisamment entendues. Je pense que, de l'autre côté, il y a eu des décisions trop solitaires et pas de débrief. Il faut avancer, il reste cinq mois avant la Coupe du monde où nos joueuses doivent exceller. Je veux aussi avoir une pensée pour Corinne Diacre, elle vit une période difficile".

Enfin, la ministre des sports a répondu à la possible arrivée de Michel Platini à la tête de la FFF : ""Je n'ai pas évoqué un instant cette question avec Michel Platini. Je dois tenir mon rôle… mais rien que mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de choisir le président de la FFF. S’il le veut, il le dit, tous les micros sont tournés vers lui."

On a débriefé la Coupe du monde au Qatar, de l’équipe de France… C’est lui qui avait sollicité ce rendez-vous à la fin de l’année 2022. Le hasard fait que c’est tombé à une période effervescente. Je sais mettre les bonnes murailles de Chine. Une bonne idée qu’il devienne président ? C’est un immense champion, une légende, un homme extrêmement attachant. Aujourd'hui, je souhaite que Philippe Diallo réussisse son mandat intérimaire. C’est à la fédération, maintenant, de vivre pleinement sa vie démocratique", a conclu Amélie Oudéa-Castéra.