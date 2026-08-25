Le club saoudien d'Al-Hilal est entré dans la course pour recruter l'attaquant international sénégalais Ismaïla Sarr, afin de renforcer son secteur offensif à quelques heures de la clôture du mercato estival actuel.

Le site « Foot Mercato » a révélé que la direction du « Zaïm » s'est renseignée sur la situation du joueur de 28 ans avec son club anglais de Crystal Palace, alors qu'un flou entoure son avenir à Selhurst Park. Bien qu'aucune offre officielle n'ait été formulée jusqu'à présent, Al-Hilal place le joueur sous surveillance directe en prévision d'une offre officielle.

Dans le même temps, le club turc de Galatasaray intensifie ses démarches pour faire échouer la tentative saoudienne, menant des négociations avancées avec le club londonien afin de parvenir à un accord financier garantissant le bouclage de l'opération, ce qui laisse présager une course effrénée entre Riyad et Istanbul dans les derniers jours du mercato pour s'attacher les services de la star sénégalaise.

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Pour rappel, Sarr a rejoint les rangs de Crystal Palace en provenance de Marseille à l'été 2024. Il n'a pas participé au premier match de la nouvelle saison de Premier League, que son équipe a perdu à l'extérieur face à Everton sur le score de deux buts à zéro.

La saison dernière, Sarr a disputé 45 matches toutes compétitions confondues avec Crystal Palace, inscrivant 21 buts et délivrant deux passes décisives, et a été sacré avec le club londonien en Ligue Europa Conférence.

Il a également participé cet été à la Coupe du monde avec la sélection sénégalaise, où il a réussi à marquer 4 buts, avant d'être éliminé de la compétition dès les seizièmes de finale face à la Belgique.