La cote de relégation de la Fiorentina chute, Monza reste l’équipe la plus menacée

La troisième défaite consécutive (1-2 face au Torino au Franchi) coûte sa place sur le banc à Fabio Grosso (premier licenciement de la saison de Serie A) et fait chuter la cote de relégation de la Fiorentina. La débâcle retentissante fait en effet passer, en quelques jours, cette cote de 66,00 à 15,00 sur Betflag. Il reviendra au nouvel entraîneur Paolo Vanoli, héros du maintien la saison dernière, de ramener le club toscan dans des eaux plus calmes. Le 1-1 du Tardini entre Parme et Monza débloquent le classement des deux équipes, mais ne suffit pas aux hommes d’Ivan Juric pour abandonner leur statut de candidat numéro un à la relégation dans les cotes des bookmakers.





Une descente des Lombards en Serie B la saison prochaine est en effet proposée à 1,43 sur William Hill, contre 1,30 la semaine dernière. Les Gialloblù sont, eux, annoncés à 2,00 fois la mise. Le succès de Frosinone dans l’autre duel pour le maintien, contre Venezia, offre en revanche un bond important au tableau, de 1,60 à 2,15, à l’équipe de Massimiliano Alvini. Les Vénitiens paient toutefois un prix bas dans les cotes, en passant de 2,15 à 2,00. Plus inquiétante, la situation du Lecce d’Eusebio Di Francesco, vu à 1,75, après la défaite à Cagliari (1-0) qui propulse les Sardes de 4,00 à 4,75. Toujours à 0 au classement, le Genoa de Daniele De Rossi, battu 1-4 à Marassi par Côme, est désormais davantage en danger après être passé de 4,50 à 3,50.