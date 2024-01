La Côte d'Ivoire toujours sous le choc

La Côte d'Ivoire a certainement dit adieu à sa Coupe d'Afrique des nations. Un véritable drame national.

Largement défaits par la Guinée équatoriale (0-4), ce lundi à Abidjan, les Eléphants sont tombés de très haut. Le pays vit un scénario surréaliste. Alors que le peuple ivoirien attendait cette Coupe d'Afrique des Nations à la maison avec impatience, les Eléphants ont lourdement chuté, de manière totalement inattendue. Battus 4-0 par la Guinée équatoriale au terme d'un match cauchemardesque, les hommes de Jean-Louis Gasset sont au fond du trou et leur sélectionneur comprend leur douleur.

Des joueurs en train de pleurer

"Dans la vie, il y a des matches cauchemar. On prend un but à une minute de la mi-temps sur la seule occasion de l'adversaire. On a eu la maîtrise du jeu, des occasions, des opportunités et on rentre à 0-1 à la mi-temps. Déjà c'est un peu dur", a analysé Gasset en conférence de presse après le match.

Menés 1-0 par un but d'Emilio Nsue avant la mi-temps, la Côte d'Ivoire a marqué par deux fois, mais les buts ont été refusés pour hors-jeu. "En deuxième mi-temps, c'est le même scénario, on est dominateurs, les occasions arrivent, les buts sont marqués puis refusés. On appelle ça le scénario catastrophe", a-t-il encore déploré Gasset. "Je ne pense pas que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Quand je vois les joueurs dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal. On a tenté, on a tout donné, je pense. Quand vous avez un scénario comme ça, limite cauchemar, il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire". Tout est dit.