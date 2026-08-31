La contrainte de temps gâche la première apparition de Martinelli avec Al-Hilal

L'absence du Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, a été confirmée pour ce qui devait être sa première apparition sous le maillot d'Al-Hilal face à Al-Ahli, dans le Clasico reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League, prévu mardi soir au Kingdom Arena.

Selon le journal saoudien " Arriyadiyah ", Martinelli ne fait pas partie des plans de l'Italien Simone Inzaghi en raison du délai trop court dont dispose la direction d'Al-Hilal pour finaliser les formalités de son enregistrement officiel avant la rencontre, malgré la conclusion du transfert et l'accord sur tous ses détails avec le joueur et son club anglais.

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Al-Hilal avait finalisé son accord avec Arsenal et Martinelli concernant le transfert de l'ailier brésilien dans les rangs du "Leader" lors du mercato estival en cours, l'une des opérations les plus marquantes conclues par le club, mais le facteur temps a empêché de pouvoir bénéficier de ses services lors du Clasico attendu.

Martinelli devrait arriver dans la capitale saoudienne, Riyad, au cours des deux prochains jours, avant de passer sa visite médicale en vue de finaliser les dernières formalités liées à son transfert, avant de devenir officiellement disponible pour l'entraîneur Inzaghi lors des prochaines rencontres.

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L'ailier brésilien possède une grande expérience avec Arsenal, après avoir rejoint le club londonien en janvier 2019 en provenance d'Ituano au Brésil, et avoir progressivement réussi à s'imposer parmi les options offensives titulaires, grâce à sa vitesse et à sa capacité à percer et à se déplacer de l'aile vers l'axe.

Le contrat de Martinelli avec Arsenal court jusqu'à l'été 2027, mais Al-Hilal a réussi à conclure le transfert en sa faveur lors du mercato en cours, permettant au joueur d'entamer une nouvelle étape de sa carrière au sein de la Roshn Saudi League, avec de grands espoirs de le voir représenter un renfort offensif de poids aux côtés des noms recrutés par le club durant l'été.

Bien que les supporters d'Al-Hilal attendaient de voir Martinelli pour la première fois face à Al-Ahli, le délai trop court a temporairement mis un terme à ces aspirations, repoussant l'apparition attendue à un match ultérieur, après la finalisation de la visite médicale et de l'enregistrement officiel, tandis que les supporters du "Leader" se préparent à voir leur plus récente arme offensive sur le terrain dans les plus brefs délais.