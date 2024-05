La confidence de Salah sur Klopp

Mohamed Salah s'est ouvert sur sa relation avec son manager Jurgen Klopp, après un échange houleux entre les deux hommes le mois dernier.

Les exploits de Klopp et Salah depuis qu'ils ont rejoint Liverpool en 2017 n'ont pas besoin d'être présentés, car ils sont tous deux devenus des icônes du sport au cours de leur partenariat de sept ans. Cependant, le mois dernier, les deux ont été impliqués dans une fusion très publique sur la ligne de touche lors du match nul 2-2 de Liverpool contre West Ham. Quoi qu'il en soit, Salah a révélé que le duo partage une relation très spéciale en rendant hommage à l'entraîneur allemand, alors que Klopp est sur le point de quitter Anfield après neuf ans.

L'Égyptien a déclaré à Sky Sports [via The Mirror] : « Je pense qu'au début, lors du premier appel que nous avons eu, la chose qui m'est restée à l'esprit est qu'il m'a expliqué qu'il voulait que je vienne ici. Il m'a expliqué qu'il construisait une nouvelle équipe au club, que Sadio [Mane] et Bobby [Firmino] étaient là et qu'il voulait que je joue dans l'équipe.

« Mon football, il m'a dit : “Je vais améliorer ton football et te donner la liberté de faire ce que tu veux”. Alors j'ai dit OK, je vais venir. Je suis venu et le reste, vous pouvez le voir.

« Nous sommes ici depuis sept ou huit ans ensemble, donc il y a trop de moments [à choisir], mais je pense que gagner la Premier League lors de ce match, quand Chelsea a battu Man City et aussi gagner la Ligue des champions est une chose qui reste dans mon esprit parce qu'il y a trop d'émotions impliquées. »

Salah à propos de Klopp en tant que personne. « Je regarde toujours cette situation en tant qu'être humain. Il m'a fait progresser en tant que joueur, c'est certain, et je l'ai beaucoup aidé en tant que manager, c'est certain, nous nous sommes beaucoup aidés et nous avons tout donné au club pour gagner des trophées, tout le monde peut le voir.

« Mais ce que j'en retiens, c'est qu'en tant qu'être humain, en tant que personne, si j'ai des problèmes, je peux lui parler et lui demander en tant que personne. Je pense que nous resterons en contact pour toujours, pour la vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une relation professionnelle, mais aussi d'une relation extérieure, et nous resterons toujours en contact.