La confidence de Guardiola sur Messi et le sexe

Sam¡r Nasri, s'est exprimé sur l'expérience qu'il a vécue sous les ordres de Pep Guardiola

L'ancien meneur de jeu d'Arsenal, de Manchester City, de Marseille et de Séville, Sam¡r Nasri, s'est exprimé sur l'expérience qu'il a vécue sous les ordres de Pep Guardiola. Cela fait maintenant 15 ans que l'ancien entraîneur du FC Barcelone travaille dans le domaine du management, presque toujours au sommet, et Nasri a expliqué comment il est parvenu à s'y maintenir.

"Guardiola est arrogant, mais dans le bon sens du terme", a déclaré Nasri à l'Equipe, dans une interview reprise par Marca.

"Guardiola sait qu'il est le meilleur entraîneur et il le fait savoir. Pep sait ce qu'il apporte au club et il sait que lorsqu'il est arrivé à City, il avait carte blanche. Donc, pour lui, c'est assez facile d'imposer sa loi. Après, c'est quelqu'un de franc et d'honnête".

Nasri et Guardiola ne se sont pas entendus au départ, le Français étant considéré comme sur le départ au début de l'ère Guardiola. Nasri s'est retrouvé à Séville la même saison.

"Petit à petit, j'ai réussi à le faire changer d'avis. Il s'est souvent mis en colère contre moi. Il m'a dit que j'étais un gâchis, que je ne devais pas jouer là-bas mais à Barcelone. Il voulait que je reste et que je joue là-bas. Mais je lui ai dit qu'il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire et que j'avais besoin de jouer. Il m'a répondu qu'il pensait que j'avais tort, mais que de toute façon, il me restait deux ans de contrat.

Il explique ensuite comment Guardiola l'a forcé à s'entraîner seul jusqu'à ce que Nasri atteigne le poids idéal qu'il avait fixé pour le meneur de jeu français.

Plus tard, il détaillera également les conseils que Guardiola donnait à ses joueurs en matière de relations sexuelles.

"Lors d'un jour de repos, Guardiola nous a dit que ceux qui voulaient avoir des relations sexuelles devaient le faire avant minuit parce qu'ils avaient besoin d'une bonne nuit de sommeil. Il dit qu'il l'a fait avec [Lionel] Messi et que depuis, il n'a pas eu de blessure musculaire...".

La confidence de Guardiola sur Messi

Guardiola s'est également prononcé publiquement sur cette idée, affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'empêcher ses joueurs de s'amuser.

"Il est impossible de jouer un bon football si l'on ne fait pas l'amour avec son partenaire. Je ne l'interdirai jamais. Si vous le faites, vous jouez mieux".

Guardiola a la réputation d'être discipliné, alors que Nasri a plutôt le profil d'un franc-tireur, ce qui ne pouvait que créer des tensions entre les deux hommes. Cependant, les paroles de Nasri ne sont pas critiques et ne contredisent pas non plus le caractère que l'on peut voir en public.