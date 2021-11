La confidence d'Evra sur Manchester United

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United semblait initialement une bonne idée, mais les résultats ont depuis commencé à baisser. Cependant, son ancien coéquipier, Patrice Evra, a clairement indiqué que le seul véritable amour de Ronaldo est le club de Manchester.

À l'origine, Ronaldo a quitté Manchester United pour réaliser son rêve de toujours, jouer pour le Real Madrid, mais lorsque la décision a été prise de quitter les géants espagnols, José Mourinho était l'entraîneur de United et le moment n'était pas propice à un tel transfert.

Au lieu de cela, le capitaine portugais a signé à la Juventus, où Evra était également un joueur avant sa retraite, et le Français estime que le club italien n'a jamais donné à Ronaldo l'amour et l'affection qu'il a ressentis à Old Trafford lors de son premier passage au club.

"Critiano Ronaldo voulait simplement être respecté, mais à la Juventus, il était le bouc émissaire", a détaillé Evra dans une interview accordée à La Repubblica.

"Ronaldo a besoin d'amour et de respect, les critiques qu'il a reçues en Italie étaient ridicules et un peu hypocrites. Le seul véritable amour de Cristiano Ronaldo est Manchester United".

"Allegri a eu tort de dire en conférence de presse que Ronaldo ne jouerait pas tous les matches, il n'était pas nécessaire de le dire publiquement", a ajouté Evra.

"Allegri te pousse à travailler, mais il est intelligent car il le fait avec le sourire".

"Il n'aurait pas dû partir en 2019, les jeunes d'aujourd'hui manquent de personnalité et de créativité, et au premier problème ils appellent leur agent."