Les probabilités de rotation dans l'effectif du Barça augmentent avant la confrontation face à Valence lors de la saison 2026-2027. Décrocher une place de titulaire n'a jamais été chose facile, mais la concurrence a atteint un niveau extrêmement exigeant, et l'entraîneur Hansi Flick dispose d'une liste débordant de talents et de polyvalence dans les différents postes.

Des doutes planent sur la participation de Lamine Yamal aujourd'hui, après qu'il s'est entraîné hier en salle en raison d'un coup qu'il a reçu. Toutefois, le technicien allemand possède les alternatives nécessaires pour éviter les crises, surtout à l'approche de l'ouverture du parcours en Ligue des champions face au Feyenoord.

Les pronostics concernant la ligne arrière, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », indiquent que Joan García est le seul élément assuré dans les buts.

Et même si Flick a testé deux lignes défensives lors de la dernière séance d'entraînement, rien n'est certain, si ce n'est dans l'esprit de l'entraîneur.

Il est probable que le technicien allemand opte pour un mélange entre Eric García, Cubarsí, Gerard Martín et Espart.

Eric García avait débuté comme titulaire au poste d'arrière droit, mais il a laissé sa place à Koundé lors du troisième match.

Dans l'axe de la défense, Christensen, un joueur qui ne figurait pas parmi les favoris, est apparu dans le onze de départ à deux reprises face à Elche et au Rayo, mais il pourrait perdre sa place.

Espart a réservé sa place comme élément fixe au poste d'arrière gauche, bien qu'il soit arrière droit, un poste qui semblait appartenir à Cancelo.

La concurrence pour le onze de départ s'enflamme davantage au milieu de terrain, où Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal, Rodri et Bryan Faríñas possèdent des caractéristiques différentes, mais tous affichent des statistiques qui les qualifient pour débuter comme titulaires face à Valence.

Flick étudiait l'idée de lancer Rodri comme titulaire, mais il pourrait de nouveau miser sur Bernal et Pedri, en pensant au match de Ligue des champions face au Feyenoord.



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Gavi apporte l'intensité et le caractère, tandis qu'Olmo offre la qualité entre les lignes, et Fermín se distingue par sa capacité à atteindre la surface de réparation.

Olmo et Fermín ont alterné au poste de meneur de jeu, et c'est désormais au tour de Fermín.

La lutte pour les choix de composition s'étend à la ligne d'attaque, où Yamal, sur lequel planent des doutes en raison d'un coup douloureux dont Flick n'a pas précisé la localisation, ainsi que Raphinha en tant qu'attaquant de pointe, ont pris part à tous les matchs depuis le début.

Gabriel Jesus possède l'expérience mais vient tout juste d'arriver, tandis qu'Ademi et Gordon se sont partagé les titularisations. Avec l'absence attendue de Yamal du onze de départ, tous deux seront présents sur les ailes.

La composition probable au complet se présente comme suit :

Gardien : Joan García.

Défense : Eric García - Cubarsí - Gerard Martín - Espart.

Milieu : Pedri - Bernal - Fermín López.

Attaque : Gordon - Raphinha - Ademi.