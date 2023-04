La composition du PSG contre Angers : Un retour au milieu

Pour ce déplacement chez la lanterne rouge angevine, Christophe Galtier fait confiance à ses habituels mais acte aussi un retour au milieu de terrain.

C'est le match des extrêmes en Ligue 1. D'un côté, les SCO d'Angers, lanterne rouge du classement avec les deuxièmes plus mauvaises attaque et défense de l'élite, trois victoires seulement cette saison et 14 très petits points. De l'autre, le PSG, leader du championnat, large meilleure attaque et deuxième meilleure défense, lancé vers le titre. Pour ce qui ne devrait être qu'une formalité pour les Parisiens, Christophe Galtier confirme ses habituels et ne fait pas tourner. Seul un retour au milieu vient changer le 11 de départ des visiteurs.

Un retour au milieu, pas d'expérimentations

Privé de Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Timothée Pembélé, Christophe Galtier ne devrait toutefois pas faire de cauchemars à l'heure de se déplacer au stade Raymond Kopa pour y affronter une équipe aussi proche de la Ligue 2 que le PSG du titre de champion. Le technicien français n'en profite toutefois pas pour donner du temps de jeu aux jeunes et aux remplaçants habituels.

Dans les buts, l'inamovible Gianluigi Donnarumma est évidemment reconduit. Devant lui, Marquinhos et Danilo Pereira avec Sergio Ramos l'axe central défensif censé marquer l'équilibre défensif de l'équipe. Au milieu, c'est un autre trio qui est aligné. Le Portugais Vitinha et l'Espagnol Fabian Ruiz y accueilleront le retour de Marco Verratti, revenu de blessure.

Sur les flancs, Achraf Hakimi sera chargé d'apporter le danger depuis son côté droit tandis que Nuno Mendes s'occupera du couloir gauche. Mais ce sera surtout, in fine, au duo offensif composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi de trouver le chemin des filets, comme souvent cette saison.

La composition du PSG : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mendes – Messi, Mbappé