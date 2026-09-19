Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a annoncé le onze de départ de son équipe pour affronter Séville, samedi soir, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Espagne. Une composition marquée par plusieurs changements, dont le plus notable est la première apparition du gardien croate Dominik Livakovic avec l'équipe.

Livakovic figure ainsi dans le onze de départ aux dépens de Joan Garcia (blessé), pour le premier test du gardien croate sous le maillot du Barça sur la pelouse du Sanchez Pizjuan.

En défense, Pau Cubarsi fait son retour dans le onze titulaire après avoir été laissé au repos face à Racing, aux côtés d'Andreas Christensen, tandis que Joao Cancelo occupe le poste d'arrière gauche aux dépens de Gerard Martin.

Le milieu de terrain est composé du trio Rodri, Pedri et Fermin Lopez, ce dernier faisant son retour dans la composition.

En attaque, Flick a conservé le duo Lamine Yamal et Raphinha, tandis qu'il a choisi l'Anglais Anthony Gordon aux dépens de Karim Adeyemi, l'entraîneur souhaitant offrir davantage de maîtrise à son équipe.

La composition du FC Barcelone :

Livakovic ; Eric Garcia, Cubarsi, Christensen, Cancelo ; Rodri, Pedri, Fermin Lopez ; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.