Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition officielle de son équipe pour la réception du Racing Santander, ce mercredi soir, au stade « Spotify Camp Nou », dans le cadre de la sixième journée de Liga.

Flick a de nouveau écarté l'Égyptien Hamza Abdelkarim du onze de départ, pour le premier match après la signature de son nouveau contrat qui le lie au fief du « Camp Nou » jusqu'en 2030, le joueur prenant place sur le banc des remplaçants.

Le jeune attaquant a signé un nouveau contrat hier soir, mardi, le club catalan ayant préféré protéger son joueur avec une clause libératoire fixée à 150 millions d'euros, contre seulement 15 millions dans son précédent contrat.

Des rapports de presse avaient indiqué que le staff technique du Barça n'avait pas souhaité aligner Hamza Abdelkarim lors des premiers matches de la saison, durant la période du mercato estival, avant la modification du contrat, par crainte de le voir rejoindre un autre club.

Mais Abdelkarim a démenti cette information lors de la conférence de presse qui a suivi la signature de son contrat, hier.

Hamza Abdelkarim n'a disputé que 4 minutes sous le maillot du Barça au niveau officiel, en fin de match face au Rayo Vallecano lors de la troisième journée de Liga, mais il a participé à plusieurs reprises aux matches amicaux, où il a inscrit 4 buts.

Par ailleurs, Flick titularise Karim Adeyemi sur l'aile gauche au détriment d'Anthony Gordon, qui avait débuté le dernier match face à Levante, tandis que Dani Olmo entre à la place de Fermin Lopez au milieu de terrain.

En défense, le technicien allemand mise sur Andreas Christensen à la place de Pau Cubarsi, et Joao Cancelo à la place de Xavi Espart.

Le Barça cherche à poursuivre sa série de victoires en Liga, après que le champion en titre a balayé ses cinq adversaires depuis le début de la saison en cours.

Le Barça occupe la tête du classement avec 15 points, devançant à la différence de buts le Real Madrid, deuxième, et l'équipe catalane peut creuser l'écart en tête si elle obtient un résultat positif aujourd'hui.

La composition du Barça face au Racing Santander :

Gardien de but : Joan Garcia.

Défense : Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Milieu de terrain : Rodri, Pedri, Dani Olmo.

Attaque : Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.