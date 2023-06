La composition de l'OM contre Ajaccio : Du changement dans chaque ligne

Pour la dernière de la saison à Ajaccio, Igor Tudor a décidé d'opérer à des changements dans chaque ligne de sa composition de base.

Dernier match de la saison et l'OM n'a plus rien à perdre, en plus de jouer à l'extérieur. Autant dire qu'Igor Tudor n'abordera pas cette rencontre, sans doute la dernière pour lui sur le banc marseillais, avec l'esprit le plus combattif qui soit. Des changements sont même attendus pour offrir une dernière à ceux qui ont performé et/ou moins joué cette saison. Un par ligne en réalité.

Du changement à chaque ligne à l'OM

Dans les buts, Igor Tudor conserve sa confiance en Pau López et n'offrira donc pas de temps de jeu à Rúben Blanco. Il sera aidé dans la protection de ses cages par un trio défensif composé de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac. Titulaire face à Brest, Eric Bailly laisse donc sa place pour ce dernier déplacement. Sur les côtés, Jonathan Clauss conserve sa place à gauche tandis qu'Issa Kaboré intègre l'équipe à droite.

Au milieu de terrain, le Croate bouscule son tandem habituel puisqu'il est privé de Valentin Rongier, suspendu. Matteo Guendouzi redescend donc d'un cran pour se positionner aux côtés de l'inamovible Jordan Veretout. Devant, Alexis Sánchez retrouve sa place en pointe aux dépends de Vitinha. Le Chilien sera accompagné dans sa tâche par Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi.

La composition de l'OM : López – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Kaboré, Guendouzi, Veretout, Clauss – Ünder, Malinovskyi – Sánchez