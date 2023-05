La composition de l'OL contre Reims : Des changements un peu partout

En cas de succès contre Reims, l'OL pourrait sérieusement se replacer près des places européennes. Laurent Blanc opère plusieurs changements.

Malgré une saison relativement moyenne, l'OL pointe, à deux journées de la fin, aux portes des places européennes. Les Gones sont à 4 points du LOSC et 6 longueurs de Monaco, plus difficilement atteignable. En cas de succès, les hommes de Laurent Blanc pourrait recoller tout proche si les Lillois trébuchent contre Nantes. En cas de mauvais résultat, c'en serait pratiquement terminé des espoirs lyonnais. L'entraîneur rhodanien opère plusieurs changements pour cette réception de Reims.

Des changements un peu partout

Dans les buts, Laurent Blanc maintient sa confiance en l'incontournable Anthony Lopes pour garder les cages inviolées. Devant le portier portugais, c'est un quatuor qui sera à nouveau aligné avec Sael Kumbendi et Nicolas Tagliafico sur les côtés et un duo composé de Thiago Mendes et Castello Lukeba.

Le coeur du jeu sera confié au duo habituel comprenant Maxence Caqueret et Corentin Tolisso en pare-chocs devant la défense. En pointe, Alexandre Lacazette tentera de rattraper Kylian Mbappé en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 et sera, dans cette tâche, soutenu par Bradley Barcola, Rayan Cherki et Jeffinho.

La composition de l'OL : Lopes – Kumbendi, Mendes, Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Tolisso – Barcola, Cherki, Jeffinho – Lacazette