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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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La composition d'Al-Nassr face à Al-Ain : Postecoglou surprend Bento et modifie le visage d'Al-Alami !

Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
AFC Champions League Elite
A. Postecoglou
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Australie

L'entraîneur australien surprend tout le monde d'une manière différente

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a tenu à changer sa manière de jouer pour affronter Al-Ain, ce mardi soir, dans le cadre de la première journée de l'AFC Champions League Elite.

L'entraîneur australien a décidé de s'appuyer sur un système en 3-4-3, à l'inverse du schéma qu'il a adopté dans la plupart des matchs précédents, à savoir un dispositif tactique en 4-3-3 ou en 4-2-3-1.

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De même, l'ancien entraîneur de Tottenham a décidé de compter sur Nawaf Al-Aqidi dans le onze de départ, à la place du gardien brésilien Bento, et ce après une série d'erreurs commises par ce dernier et l'irrégularité de son niveau.

Al-Nassr aspire à se réconcilier avec ses supporters après être tombé dans le piège du match nul lors de la dernière journée face à Al-Khaleej, sur le score de (1-1), un match dans lequel les coéquipiers du Portugais Cristiano Ronaldo n'ont pas affiché le niveau attendu.

La composition d'Al-Nassr contre Al-Ain en AFC Champions League Elite :

Gardien de but : Nawaf Al-Aqidi.

Défense : Iñigo Martínez - Abdulelah Al-Amri - Mohamed Simakan.

Milieu : Nawaf Boushal - Sammy Costa - Abdullah Al-Khaibari - Saad Al-Nasser.

Attaque : João Félix - Ronaldo - Sadio Mané.

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