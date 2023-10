La compo probable des Bleus contre l’Ecosse : Deschamps opère plusieurs changements

Didier Deschamps est bien décidé à faire un turnover pour la rencontre amicale de ce mardi contre l’Ecosse.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, semble décidé à maintenir une certaine continuité dans la composition de son équipe pour le match amical des Bleus contre l'Écosse qui aura lieu ce mardi à 21 heures. Après une victoire convaincante contre les Pays-Bas (2-1) et leur qualification pour l'Euro, Deschamps prévoit d'apporter quelques changements tout en conservant un noyau solide de joueurs clés.

Des changements en défense

L'une des décisions les plus notables est le déplacement de Benjamin Pavard de son poste habituel sur le flanc droit vers l'axe de la défense. Cette modification tactique signifie que Lucas Hernandez cédera sa place, avec Ibrahima Konaté s'installant du côté gauche de la défense. C'est un choix audacieux de la part de Deschamps, mais cela montre sa flexibilité et sa capacité à adapter son équipe en fonction des besoins.

Camavinga entre dans la rotation

Au milieu de terrain, le jeune prodige Eduardo Camavinga devrait prendre la place d'Adrien Rabiot en tant que relayeur gauche. Le milieu de terrain du Real Madrid a déjà impressionne avec ses performances exceptionnelles en club en ce début de saison. Sa créativité et sa vision du jeu pourraient apporter une nouvelle dynamique au milieu de terrain des Bleus.

L'article continue ci-dessous

Des bouleversements en attaque

Cependant, c'est en attaque que les changements sont les plus visibles. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud devraient être titulaires, remplaçant ainsi Kingsley Coman et Randal Kolo Muani. Dembélé, avec sa vitesse foudroyante et ses dribbles déconcertants, peut créer des problèmes à n'importe quelle défense, tandis que Giroud apporte son expérience et son flair devant le but.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, deux des piliers de l'équipe, devraient conserver leur place dans le onze de départ. La combinaison de la créativité de Griezmann et de la vitesse de Mbappé a été un atout précieux pour l'équipe.

L'équipe probable pour le match contre l'Écosse :

Maignan - Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Dembélé, Giroud, Mbappé (cap.).