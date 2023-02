La compo étonnante de Rennes contre le Shakhtar

Découvrez la composition probable du Stade Rennais pour le 16e de finale aller de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk.

C'est avec un système en 4-4-2 que le Stade Rennais aborde son 16e de finale aller de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk. Le club breton devrait s'appuyer sur une attaque à deux composée de Toko-Ekambi et Gouri. Sur les côtés Bourigeaud et Doku endosseront des rôles d'animateurs, épaulant un milieu de terrain composé de Santamaria et Tait.

En défense, Rennes devrait s'appuyer sur une charnière centrale composée d'Omari et Rodon. Spence et Truffert sont pressentis pour débuter sur les flancs. Steve Mandanda sera aligné dans les buts rennais.

A noter que Bruno Genesio doit encore composé avec un groupe très amoindri puisque Martin Terrier, blessé de longue durée, manque toujours à l'appel, au même titre que le capitaine Traoré, Assignon ou encore Xeka, qui n'est pas qualifié pour ce match de coupe d'europe.

La compo possible de Rennes : Mandanda - Spence, Omari, Rodon, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Tait, Doku - Toko Ekambi, Gouiri.