La compo du PSG contre Nantes : Luis Enrique chamboule tout

Luis Enrique va faire tourner dans son onze pour Nantes – PSG, samedi soir.

Trois jours après sa victoire face à la Real Sociedad en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG est de retour aux affaires courantes. Le club parisien (1er, 50pts) affronte samedi soir le FC Nantes (13e, 22pts) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Avec l’enchainement des matchs ces dernières journées, Luis Enrique a décidé de revoir tout son onze entrant face aux Canaris.

Luis Enrique opte pour la rotation

Le Paris Saint-Germain se déplace à la Beaujoire ce soir avec l’intention de repartir avec les trois points de la victoire. Mais les Parisiens, timorés par la Ligue des Champions, devront se méfier du FC Nantes qui s’est souvent montré tenace face au PSG ces dernières saisons. Luis Enrique ne prendra d’ailleurs pas le risque de lancer des joueurs avec moins de jus dans les jambes d’entrée de -jeu. Et c’est dans un système de 4-3-3 que le technicien espagnol va faire évoluer son équipe.

Les premiers changements de Luis Enrique

Remplaçant le weekend dernier contre Lille au profit de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver les buts du PSG en Ligue 1 ce soir. Sur la ligne défensive, Luis Enrique a procédé à quelques ajustements. L’entraineur parisien devrait faire souffler Lucas Beraldo en titularisant Lucas Hernandez sur le côté gauche de la défense. Dans le couloir droit, Achraf Hakimi lui, devrait tenir sa place. Dans l’axe, la charnière Marquinhos – Danilo ferait son retour contre les Canaris.

Luis Enrique change tout au milieu

La rotation va toucher tous les secteurs y compris l’entrejeu. Et c’est Fabian Ruiz et Vitinha qui font les frais de la décision de Luis Enrique. Ainsi, Manuel Ugarte devrait retrouver sa place en sentinelle et formerait le trio du milieu de terrain avec Warren Zaire-Emery et Marco Asensio. En attaque, c’est Ousmane Dembélé qui devrait être sacrifié pour permettre ainsi à Randal Kolo Muani de démarrer titulaire. En forme depuis plusieurs semaines maintenant, Bradley Barcola devrait débuter d’entrée tout comme Kylian Mbappé dont le départ du PSG est imminent.

La compo attendue du PSG contre Nantes

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, -Ugarte, Asensio – Kolo Muani, Mbappé, Barcola.