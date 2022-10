La compo de l'OM face au PSG : Igor Tudor a fait des choix forts

Pour le Classique face au PSG, Igor Tudor choisit une composition de l'OM offensive

Le match à ne pas perdre! Si l'Olympique de Marseille souhaite redevenir un grand, il lui faudra s'imposer à nouveau dans les grands matchs. Face au Sporting CP, par deux fois, les Phocéens ont démontré leur capacité à hausser le niveau. Il faudra en faire de même, et plus encore, pour venir à bout du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes.

Pour PSG - OM, Tudor persiste et signe

La semaine passée, face à Ajaccio, Igor Tudor avait aligné une équipe très renouvelée, jusqu'au gardien lui-même, et ce choix du turn-over lui avait valu une défaite surprise, la première de la saison en Ligue 1 (1-2).

Il a cependant pu retrouver un onze (quasi) type en pleine forme pour le déplacement sur le terrain du Sporting Portugal, encore victorieux pour l'OM et avec la manière (0-2). Face au Paris Saint-Germain, cette composition devrait être renouvelée, avec le besoin de sécuriser le milieu de terrain tout en ne privant pas son équipe de solutions offensives.

Par le passé, et notamment l'an dernier, l'OM a souvent eu peur de partir à l'assaut face au PSG, redoutant d'être puni sur un contre assassin qui viendrait crucifier une équipe enthousiaste mais trop prudente sous Jorge Sampaoli. Avec Igor Tudor, les rencontres de Ligue des Champions l'ayant prouvé, la donne semble être différente... et les intentions, bien plus offensives, aussi.

Si Cengiz Under a pu espérer débuter ces dernières semaines, il devrait probablement retrouver le banc au profit de Matteo Guendouzi dans une position plus avancée, pour sécuriser un peu plus le milieu de terrain et renouveler le duo Veretout - Rongier. Derrière, Balerdi semble clairement s'imposer, y compris devant Gigot qui ne démérite pas lors de ses quelques apparitions. Pour tout le reste, c'est similaire à ce qui a été fait à Lisbonne mercredi.

La composition probable de l'Olympique de Marseille

Pau Lopez - Chancel Mbemba - Eric Bailly - Leonardo Balerdi - Jonathan Clauss - Nuno Tavares - Valentin Rongier - Jordan Veretout - Matteo Guendouzi - Amine Harit - Alexis Sanchez