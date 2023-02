La compo de l'OM contre Toulouse : Tudor modifie sa défense

Découvrez la composition de l'OM et les modifications en défense d'Igor Tudor pour ce match à Toulouse. Objectif : rester dans le sillage du PSG.

Après la défaite à domicile contre Nice (1-3), les Marseillais ont parfaitement repris leur rythme du haut de tableau en disposant de Clermont au stade Gabriel-Montpied (0-2) et profité du lourd faux-pas du PSG à Monaco (3-1). Pour ce déplacement au Téfécé, les hommes d'Igor Tudor veulent repartir sur leur série positive pour rester dans le sillage des Parisiens, vainqueurs à la dernière minute de Lillois accrocheurs (4-3) ce dimanche en début d'après-midi. Côté toulousain, l'objectif est de poursuivre leur belle série de 16/21 en Ligue 1 et leur beau succès contre Rennes (3-1) du week-end passé. Place aux compositions.

Des modifications défensives par peur de Toulouse?

Sur le plan offensif, Igor Tudor n'a rien à reprocher à ses joueurs et poursuit l'adage « on ne change pas une équipe qui gagne ». Ce dimanche soir, le Croate reconduit donc le même trio que lors du déplacement à Clermont : Ruslan Malinovskyi et Matteo Guendouzi en soutien d'Alexis Sánchez en pointe. Autre renouvellement, l'axe du jeu qui est à nouveau confié au duo Valentin Rongier-Jordan Veretout. Sur le banc, on retrouve ainsi à nouveau les transferts hivernaux Vitinha et Azzédine Ounahi.



C'est derrière que l'entraîneur marseillais va opérer des changements par rapport au week-end dernier. Jonathan Clauss est à nouveau attendu au coup d'envoi mais sur le côté droit cette fois puisque Nuno Tavares récupère son flanc gauche au détriment de Cengiz Ünder. Puis, surtout, le trio défensif est passablement remanié : de la victoire à Clermont, il ne reste que Sead Kolašinac. Leonardo Balerdi et Samuel Gigot laissent en effet leur place à Chancel Mbemba et Éric Bailly. Dans les cages, Pau López est logiquement à nouveau titularisé.

La composition des deux équipes

La composition de Toulouse : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Spierings, Dejaeghere, Van den Boomen – Aboukhlal, Ratão, Dallinga

La composition de l'OM : López – Mbemba, Bailly, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Malinovskyi, Guendouzi, Sánchez