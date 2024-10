La compo de l’OM contre Angers : Les choix forts de De Zerbi

Marseille vs Angers

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait des choix forts dans son onze contre Angers, vendredi.

L’Olympique de Marseille affronte, vendredi soir, le SCO Angers en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait permettre au club phocéen de renouer avec la victoire après sa défaite lors de journée précédente. Un objectif crucial pour Roberto De Zerbi qui n’a aucune envie de se faire distancer par le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. D’où les choix forts du technicien italien dans son onze, ce soir.

L’OM veut retrouver le goût de la victoire

Après un début de saison canon (4 victoires et un nul), l’OM a finalement connu un coup d’arrêt le weekend dernier. Lors de la sixième journée, les Phocéens s’inclinaient devant le RC Strasbourg (1-0) au terme d’un match où ils n’auront pas été inspirés. Une défaite qui fait mal d’autant plus qu’elle empêche Marseille (3e, 13 pts) de rattraper Paris (1er, 16 pts) et Monaco (2e, 16 pts). Toutefois, Roberto De Zerbi peut compter sur le retour de certains de ses joueurs contre Angers pour relancer la machine dès ce vendredi.

Roberto De Zerbi retrouve de la stabilité en défense

Comme à l’accoutumée, l’OM va évoluer dans un schéma de 4-2-3-1 face à Angers, ce vendredi. Dans les buts, Geronimo Rulli reste intouchable. En défense, Leonardo Balerdi, de retour après sa suspension, devrait retrouver sa place dans l’axe aux côtés de Derek Cornelius. Avec l’absence de Quentin Murillo, toujours blessé, Roberto De Zerbi devrait décaler Lilian Brassier à gauche et reconduire Amir Murillo à droite.

Du classique en attaque pour l’OM

Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia devrait retrouver son poste de prédilection, profitant notamment du forfait d’Ismael Koné et du retour de Leonardo Balerdi. L’international centrafricain devrait être associé, à nouveau, au très précieux Pierre-Emile Hojbjerg. Les deux joueurs auront, devant eux, Amine Harit, en pointe haute. Pour ce qui est de l’attaque, Roberto De Zerbi devrait reconduire son trio habituel avec Mason Greenwood et Luis Henrique sur les ailes ainsi que Elye Wahi en pointe.

La compo attendue de l’OM contre Angers

Rulli - Murillo, Balerdi, Cornélius, Brassier - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Harit, Henrique - Wahi