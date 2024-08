La compo de l'OL contre Rennes : Le onze inattendu de Pierre Sage

Rennes vs Lyon

L'entraîneur de l'OL, Pierre Sage, va aligner un onze surprenant face à Rennes, dimanche.

La Ligue 1 a repris officiellement ses droits, vendredi, avec la victoire du PSG contre Le Havre (1-4). La première journée du championnat français prend fin ce dimanche avec un choc alléchant entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Une rencontre pour laquelle l'entraîneur lyonnais, Pierre Sage, a pris des mesures radicales dans sa compo d'équipe.

L’OL déjà sous pression

Surprenant 6e du dernier exercice de Ligue 1, l'OL lance sa saison ce dimanche soir avec un choc ultra-important contre Rennes. Avec un recrutement séduisant cet été, le club rhodanien devra justifier son statut face à l'une de ses bêtes noires. Si la préparation estivale des Gones n'a pas été reluisante (2 victoires, 1 nul, 2 défaites), les hommes de Pierre Sage ont à cœur de répondre de fort belle manière aux victoires du PSG et de l'OM. C'est justement pour cette raison que le technicien français a fait des choix importants dans son onze, ce soir.

Les choix forts de Pierre Sage en défense

C'est dans un schéma de 4-3-3 que l'Olympique Lyonnais va lancer sa saison, ce dimanche. Anthony Lopes out, Lucas Perri in. Le gardien brésilien, promu titulaire cette saison, devrait être présent dans les cages rhodaniennes, ce soir. La ligne défensive devrait aussi changer de visage avec la titularisation de Moussa Niakhaté dans l'axe aux côtés de Duje Caleta-Car. A gauche, Pierre Sage devrait lancer une autre recrue en l'occurrence, Abner Vinicius, alors qu'Ainsley Maitland-Niles devrait débuter sur le flanc droit.

Pierre Sage innove en attaque

Dans l'entrejeu par contre, il ne devrait pas y avoir un grand changement. Pierre Sage devrait débuter avec son trio titulaire en fin de saison dernière. Ainsi, Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Orel Mangala devraient animer le milieu de terrain de Lyon contre Rennes. En attaque, Pierre Sage devrait compter sur sa recrue phare de l'été, Georges Mikautadze, au poste d'avant-centre. Les ailes devraient être occupées par Ernest Nuamah, à droite, et Said Benrahma, à gauche.

La compo attendue de l'OL contre Rennes

Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Mikautadze, Benrahma