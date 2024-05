La compo de l’OL contre Lille : Les choix forts de Pierre Sage

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a fait des choix forts dans son onze contre Lille, lundi.

L’Olympique Lyonnais se déplace lundi soir au stade Pierre-Mauroy pour défier le LOSC en clôture de la 32e journée de Ligue 1. C’est un match important pour les deux équipes qui visent la Ligue des Champions pour les Dogues (4e, 55pts) et une place en Europe pour les Gones (9e, 44pts). Conscient de ces enjeux, Pierre Sage a décidé d’aligner une équipe capable de dompter les Nordistes dans leur fief où ils sont quasi imprenables.

L’OL à l’assaut de l’Europe

Si l’Olympique Lyonnais peut se qualifier pour l’Europe avec une victoire en Coupe de France contre le PSG le 25 mai prochain, le club espère décrocher cette qualification par le championnat. Pour cela, les hommes de Pierre Sage doivent remporter leurs trois derniers matchs de Ligue 1 à commencer par celui contre Lille ce lundi soir. C’est justement dans cette optique que le technicien français a fait des choix forts dans son onze entrant face aux Dogues.

Pierre Sage innove en défense

Lyon va évoluer dans un système de 4-4-3 contre Lille comme il est de coutume depuis l’arrivée de Pierre Sage. Dans les buts, Anthony Lopes demeure indéboulonnable et devrait tenir sa place. En défense par contre, il devrait y avoir des changements. Si Ainsley-Maitland Niles était titulaire sur le flanc gauche le weekend dernier contre Monaco, il devrait céder sa place à Nicolas Tagliafico ce soir. A droite, Clinton Mata ne devrait pas être délogé. Dans l’axe de la défense, Pierre Sage devrait reconduire Jake O’Brien et Duje Caleta-Car.

Pierre Sage reconduit ses hommes de confiance

Dans l’entrejeu, Orel Mangala devrait démarrer encore une fois démarrer sur le banc. Ce qui permettrait à Corentin Tolisso d’accompagner Nemanja Matic et Maxence Caqueret au milieu de terrain. En attaque, Pierre Sage devrait se passer à nouveau de Rayan Cherki en début de match. Le technicien français va ainsi reconduire le trio Ernest Nuamah, Alexandre Lacazette et Said Benrahma pour s’occuper de l’animation offensive de l’OL contre le LOSC.

La compo attendue de l’OL contre Lille

Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Benrahma