La compo de l'OL contre Auxerre : Une révolution en attaque

Découvrez la composition de l'OL et la révolution en attaque de Laurent Blanc pour ce match à Auxerre. Objectif : confirmer le succès contre Lens.

Après la belle victoire contre Lens, Laurent Blanc et ses hommes veulent confirmer le renouveau lyonnais observé depuis plusieurs semaines. Mais l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France doit composer avec un groupe diminué par les blessures. Et si Houssem Aouar et Jeffinho sont des absents secondaires ces derniers matchs, l'OL compte deux blessés importants pour ce déplacement à l'Abbé Deschamps : Malo Gusto et Alexandre Lacazette. L'absence du capitaine pousse d'ailleurs Laurent Blanc à révolutionner son attaque.

Révolution en attaque, classique derrière

Très solides contre Lens à domicile, les Lyonnais font preuve depuis quelques temps d'une solidité retrouvée derrière. Pas question donc pour Laurent Blanc de changer ce système en 3-4-1-2 qui semble convenir aux qualités de son groupe. Pour tenir le zéro derrière, on retrouve donc la même ossature que le week-end passé : Lopes dans les buts et le trio axial Diomandé-Lovren-Lukeba. Sur les flancs, Kumbendi et Tagliafico sont reconduits pour apporter de la largeur.

Au milieu de terrain, l'OL va, à nouveau, garder la confiance envers ceux qui ont convaincu. Au coeur du jeu, c'est le duo Caqueret-Tolisso qui doit représenter le moteur de l'équipe et libérer Cherki, placé derrière les deux attaquants, d'une partie de son travail défensif. Le milieu offensif, véritable chef d'orchestre lyonnais, sera quant à lui charger de faire opérer la magie devant.

Mais si Laurent Blanc aurait aimé reconduire le 11 qui s'est imposé contre Lens, c'est en attaque que le tacticien va innover. Privé d'Alexandre Lacazette, l'ancien sélectionneur français relègue également Barcola sur le banc pour aligner un duo inédit en pointe : Moussa Dembélé et Amin Sarr. Aux deux artificiers de rendre la confiance de leur entraîneur.

La composition des deux équipes

La composition d'Auxerre : Radu – Zedadka, Jubal, I. Touré, Mensah – B. Touré, Massengo, Autret – Perrin, Da Costa, Abline

La composition de l'OL : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba – Kumbendi, Caqueret, Tolisso, Tagliafico – Cherki – Dembélé, Sarr