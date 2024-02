La comparaison osée entre la mère de Mbappé et Florentino Pérez

Une comparaison osée a été faite entre la mère de Kylian Mbappé et Florentino Pérez, mardi.

Kylian Mbappé ne devrait plus filer le maillot du PSG la saison prochaine. L’international français sera, selon toute vraisemblance, un joueur du Real Madrid dès l’été prochain. Et si cette opération se réalise, ce sera en grande partie, grâce à la mère du joueur, Fayza Lamari, qui a été comparée au président du Real Madrid, Florentino Pérez.

La mère de Mbappé ressemble à Florentino Pérez en affaires

A l’instar d’un certain Adrien Rabiot, la carrière de Kylian Mbappé est gérée par sa mère, Fayza Lamari. Cette dernière a même monté une agence pour représenter ses deux fils, avec Ethan. En plus de ces derniers, Fayza Lamari s’occupe aussi de Rayan Cherki et avait même essayé d’attirer Achraf Hakimi dans son agence, sans succès. Au moment où Kylian Mbappé est de plus en proche d’une arrivée au Real Madrid, le média espagnol, Relevo, s’est intéressé à la mère et agente du joueur. Et selon les propos d’une source qui s’est confiée au journal, Fayza Lamari aurait des similitudes en affaire avec Florentino Pérez.

L'article continue ci-dessous

« À bien des égards, Fayza ressemble à Florentino Pérez. Il y a des moments où ils parlent trop et avec beaucoup de monde. Ils ne calculent pas, ils n’ont pas de filtres. Mais ce sont tous les deux des gens très intelligents, qui cherchent et obtiennent généralement toujours le meilleur pour leurs intérêts. C’est une négociatrice acharnée. Elle en veut toujours plus et elle sait comment le faire. Elle écoute et écoute, elle est très intelligente », rapporte Relevo.

Fayza Lamari ne badine pas avec les intérêts fils

Le média espagnol ne s’est pas contenté des avis en Espagne. Relevo s’est également rapproché d’une source proche du dossier Kylian Mbappé en France. Et cette dernière a abondé dans le même sens que la première en évoquant Fayza Lamari.

« C’est une personne très capricieuse. Et elle se bat pour son fils et pour l’argent de sa famille comme si c’était juste ça. Contrairement à d’autres représentants, elle sait qu’étant la mère de Mbappé, elle ne va pas le perdre. Cela lui donne un plus. Dans les parties qu’elle ne contrôle pas, elle s’appuie sur une avocate de confiance », confie la source au journal.