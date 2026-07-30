La compagne de Mbappé explose de colère et menace de saisir la justice

L'actrice espagnole Ester Expósito a décidé de mettre un terme aux rumeurs qui circulent au sujet de sa vie privée et de la relation qu'elle entretiendrait avec la star du Real Madrid, Kylian Mbappé.

Le journal « Sport » a rapporté qu'Ester avait partagé un message sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel elle a démenti la véracité des informations qui circulent à son sujet, sans faire directement référence à la nature du contenu dont elle parle.

Mais de nombreux médias ont relayé, ces derniers mois, des rumeurs faisant état de tensions ou d'un supposé refroidissement dans sa relation avec le joueur français.

La vedette de la série Elite a écrit dans son communiqué : « Ces derniers mois, et surtout ces derniers jours, se sont répandus sur les réseaux sociaux des titres et des informations mensongers et diffamatoires à mon sujet et concernant ma vie privée, qui n'ont aucun rapport avec la vérité ni avec ma personnalité. »

Elle a insisté : « Ce sont des rumeurs ridicules inventées dans le but de dénaturer une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité. Tout n'est pas permis, et cette fois je me vois contrainte de mettre un terme à cette affaire et d'engager des poursuites judiciaires contre les responsables. »

Ester estime que les rumeurs qui circulent depuis des semaines au sujet de sa vie privée nuisent à son image et portent atteinte à sa dignité. Elle a également appelé le public à ne pas croire toutes les fausses informations publiées, en particulier sur la plateforme X.

C'est pour cette raison qu'elle a annoncé être prête à engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui publierait un contenu diffamatoire ou propagerait des rumeurs visant à lui porter préjudice.

Bien qu'Ester Expósito et Kylian Mbappé n'aient jamais officiellement confirmé leur relation, veillant toujours à la tenir éloignée des projecteurs, les rumeurs faisant état d'une crise entre eux ne se sont pas arrêtées, notamment après la Coupe du monde.

Mbappé avait publié auparavant une photo le montrant avec Ester, qui portait le maillot de l'équipe de France, avant de la supprimer par la suite, ce qui a accru les spéculations sur la nature de leur relation et la réalité de ce qui se dit à son sujet.

Selon ce qu'a rapporté le magazine « Hola », le communiqué pourrait aussi être lié à l'acteur mexicain Alejandro Speitzer et à ce qui s'est dit sur l'association de son nom à un certain nombre de personnalités publiques.

Ces dernières semaines, les rumeurs se sont multipliées au sujet d'une possible crise entre Ester et Mbappé, en particulier après la participation du joueur à la Coupe du monde et le fait qu'ils ne soient pas apparus ensemble à plusieurs occasions. Pour autant, aucun commentaire n'a été fait par l'un ou l'autre jusqu'à présent pour confirmer ou démentir ces spéculations.

Pour conclure son message, Ester Expósito a affirmé que sa priorité était de protéger son image et sa réputation, considérant que la liberté d'expression ne pouvait pas être utilisée comme prétexte pour diffuser des accusations ou des informations ne reposant sur aucune preuve.