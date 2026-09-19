L'entraîneur égyptien Tamer Abdel Kader Saïd a remporté son litige international contre le club saoudien d'Al-Taraji devant le tribunal de la Fédération internationale de football (FIFA).

Kooora a appris que le tribunal de la FIFA a reconnu le droit de l'entraîneur égyptien à percevoir ses arriérés financiers impayés, ainsi que les intérêts en découlant sur la base du droit suisse.

Le tribunal de la FIFA s'est appuyé dans son jugement sur les éléments présentés par le représentant juridique de l'entraîneur, l'avocat sportif international Ralph Cherbel.

Les deux parties au litige ont échangé leurs conclusions juridiques en deux étapes devant le tribunal de la FIFA, tandis que le juge unique de la Chambre du statut des joueurs a rendu une décision acceptant les demandes financières présentées par l'entraîneur.

La FIFA a infligé une amende à Al-Taraji, que le club devra régler auprès de la Fédération internationale dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision. Le club devra également s'acquitter des sommes dues à l'entraîneur dans un délai de 45 jours, faute de quoi il sera interdit d'enregistrer de nouveaux joueurs.