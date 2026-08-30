La colère marocaine rapproche Ceballos du Real Betis

Dani Ceballos, ancienne star du Real Madrid, se rapproche un peu plus d'un retour au Real Betis, après le transfert du joueur marocain Sofyan Amrabat vers l'Ajax d'Amsterdam.

Selon le journal AS, tout indique que le Real Betis va annoncer la finalisation du transfert de Ceballos, après qu'il a devancé Amrabat dans la course pour rejoindre le club andalou.

Bien que les deux joueurs soient totalement différents, tant par leur style de jeu que par leur poste, le choix entre eux se posait bel et bien, d'autant que le joueur marocain était une demande personnelle de l'entraîneur Manuel Pellegrini.

Fait marquant, Amrabat a réalisé hier samedi ce que le Real Betis lui demandait pour que le club puisse tenter d'entamer des négociations en vue de le recruter, en résiliant son contrat avec Fenerbahçe, devenant ainsi un joueur libre pouvant être recruté sans versement d'indemnité de transfert.

De surcroît, Pellegrini avait affirmé il y a une semaine qu'il souhaitait recruter un milieu défensif pour compléter l'effectif, soulignant que le recrutement d'Amrabat serait idéal, car ce dernier connaît déjà la méthodologie de l'entraîneur et sa façon de travailler.

Mais l'affaire s'est finalement soldée par la colère de Sofyan Amrabat envers le Real Betis, en raison de ce qu'il a considéré comme un manque d'intérêt du club à dégager de l'espace dans sa masse salariale pour le recruter, ce qui a poussé le joueur marocain à rejoindre l'Ajax.

La première priorité du Real Betis était de recruter un attaquant, et après l'arrivée de Troy Parrott, c'est au tour de Dani Ceballos, qui a lui aussi devancé Amrabat.

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