Le Real Madrid a publié, à la fin du mois de juillet dernier, son nouveau règlement disciplinaire, qui prévoit des sanctions renforcées à l'encontre des membres qui revendent des abonnements ou des billets de matches sans le contrôle du club.

Le club traite ces infractions comme des cas extrêmement graves, les sanctions pouvant aller jusqu'à la perte de la qualité de membre pour ceux dont l'implication dans la revente de billets en violation du règlement est établie.

Selon le journal espagnol «Mundo Deportivo», la controverse autour du nouveau règlement ne concerne pas le durcissement des sanctions relatives à la revente de billets, mais s'étend à d'autres dispositions qui permettent au club de sanctionner les membres et les détenteurs d'abonnements en raison de leurs opinions et de leurs déclarations dans leur vie privée, y compris ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux.

Le règlement comporte deux dispositions qui ont suscité de vives critiques. L'article neuf, dans son alinéa sept, considère comme une infraction grave « le manque de respect envers les représentants du club et/ou le fait de leur porter préjudice par des actes, des gestes ou des propos ».

Quant à l'article dix, dans son alinéa dix-huit, il considère comme une infraction extrêmement grave tout acte ou toute déclaration orale ou écrite de nature à porter atteinte au respect, à la dignité et à l'image du club, à nuire aux personnes qui en font partie ou qui le représentent, ou à causer un préjudice grave au Real Madrid de manière directe ou indirecte.

L'avocat Romero de la Osa a estimé que ces dispositions constituaient une atteinte à la liberté d'expression, expliquant que, de son point de vue, le club ne peut pas considérer un supporter comme étant en infraction pour avoir insulté ou dénigré un responsable, si ce n'est par les voies légales en vigueur et devant la justice.

Il a ajouté : « Je peux écrire ce que j'écris parce que je ne suis ni membre ni supporter du Real Madrid. Si je l'étais, ils pourraient m'exclure pour deux ou trois ans, voire de façon définitive, et m'empêcher de voir mon équipe pendant deux ou trois ans. Ne voyez-vous pas l'ampleur de l'impact d'une telle interdiction ? »

Selon le nouveau règlement disciplinaire social, les membres qui commettent des infractions graves peuvent voir leur qualité de membre suspendue temporairement pour une durée comprise entre un et deux ans, et/ou se voir interdire l'accès aux installations du club pour la même période.

Dans les cas d'infractions extrêmement graves, les sanctions comprennent la suspension de la qualité de membre pour une durée comprise entre deux et trois ans, et/ou la perte définitive de cette qualité, ainsi que la possibilité d'interdire au contrevenant l'accès aux installations du club pour une durée comprise entre deux et trois ans.

Le journal « El Confidencial » a révélé qu'environ 50 membres du Real Madrid ont adressé une lettre aux bureaux du club, dans laquelle ils ont demandé la tenue d'une séance d'audition pour discuter des nouveaux statuts.

Le journal a précisé que le club avait refusé de recevoir la lettre, mais que les membres l'ont envoyée par courrier recommandé et que, faute de réponse, ils envisagent d'engager des poursuites judiciaires contre le conseil d'administration.