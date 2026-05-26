La cible du FC Barcelone souhaite partir ; son prix s'élève à 150 millions

Selon la presse argentine et espagnole, Julián Álvarez a notifié à l’Atlético de Madrid son intention de ne pas prolonger son contrat et d’explorer un transfert.

Sous contrat à Madrid jusqu’en milieu d’année 2030, l’attaquant de 26 ans suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal et le FC Barcelone.

Selon Marca, généralement bien informé, le club madrilène cherchait pourtant à assurer ses arrières en lui offrant un salaire de dix millions d’euros par an, dont neuf millions garantis et un million sous forme de primes.

Selon Marca et plusieurs médias argentins, l’attaquant a finalement rejeté cette offre. Le joueur et son agent, Fernando Hidalgo, privilégieraient un transfert au FC Barcelone.

Selon les mêmes sources, l’Atlético réclamerait 150 millions d’euros, montant que le Barça, dont les capacités financières sont limitées, ne pourrait pas atteindre. Le club catalan n’aurait pour l’instant que 100 millions d’euros à consacrer à cette opération.

Son départ l’été prochain n’est pas encore acté. Sous contrat avec l’Atlético jusqu’en milieu d’année 2030, Álvarez est considéré comme une pièce maîtresse par Diego Simeone, qui entend conserver son attaquant pour continuer à briguer des titres.

Si le Paris Saint-Germain suit aussi le dossier, le club de la capitale ne s’est pas encore officiellement invité dans la course, contrairement au Barça, qui voit en l’attaquant le successeur idéal de Robert Lewandowski.