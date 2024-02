La Chine ne pardonnera jamais à Messi

Messi a publié une vidéo d'excuses pour ne pas avoir participé à un match amical alors qu'il était blessé

L'Inter Miami devait disputer un match amical contre une équipe de Hong Kong le 4 février, et les billets avaient été vendus au prix fort en raison de la présence de Messi. Cependant, les supporters ont réagi avec colère lorsque Messi n'a pas pu jouer en raison d'une blessure, le sifflant à chaque fois que son image apparaissait dans le stade.

La controverse a pris une telle ampleur que le gouvernement de Hong Kong s'en est mêlé. La marque qui avait organisé le match à Hong Kong l'avait initialement fait financer par une subvention gouvernementale de 2 millions d'euros, qui avait été approuvée. Toutefois, après les réactions, la marque de Lifestyle et de médias Tatler Asia a retiré sa demande de subvention et a remboursé la moitié du prix des billets, qui dépassaient 500 euros pour les plus chers.

Messi détesté en Chine !

"Les habitants de Hong Kong détestent Messi, l'Inter Miami et la main noire qui se cache derrière eux, pour le mépris délibéré et calculé qu'ils portent à Hong Kong. Il ne devrait jamais être autorisé à revenir à Hong Kong", a tweeté Regina Ip, présidente du Conseil exécutif de Hong Kong.

Messi a depuis publié une vidéo d'excuses, démentant les fausses informations selon lesquelles il n'aurait pas joué pour des raisons politiques ou pour autre chose qu'une blessure, expliquant qu'il souffrait d'une inflammation des adducteurs et qu'il n'avait donc pas pu jouer.

Selon Esport3, cela n'a guère apaisé les fans, et le message a reçu plus de 2 millions d'interactions sur le site de médias sociaux chinois Weibo. Les fans étaient furieux que Messi n'ait pas présenté d'excuses explicites et qu'il se soit contenté d'expliquer sa blessure comme raison de ne pas jouer.