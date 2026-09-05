La chaîne du Real ouvre le feu sur l'arbitrage : la décision aurait été différente contre le Barça

La chaîne de télévision du Real Madrid a affirmé que le penalty manqué par Kylian Mbappé dans le temps additionnel de la rencontre entre le Real Betis et le club madrilène aurait dû être retiré, estimant que la décision de l'arbitre de ne pas signaler de faute à l'intérieur de la surface de réparation a suscité une vive polémique.

Selon le quotidien espagnol « As », le penalty annulé en faveur de Mbappé dans le temps additionnel du match entre le Real Betis et le Real Madrid est devenu l'une des principales polémiques des premières journées de la nouvelle saison de la Liga.

Quelques minutes avant l'action décisive, un but du Real Madrid inscrit par Carlos Espí avait été refusé, mais la plus grande polémique a éclaté à la 94e minute, lorsque le gardien du Real Betis a repoussé la frappe de l'attaquant français.

Les joueurs du Real Madrid ont contesté la présence d'un joueur du Real Betis à l'intérieur de la surface de réparation avant l'exécution de la frappe.

L'arbitre a pris la décision de ne pas faire retirer le penalty au motif de l'interprétation, si bien que la rencontre s'est achevée sur une victoire du Real Betis sur le score de 1-0.

Cette décision a provoqué un large débat, et la chaîne de télévision officielle du Real Madrid l'a également commentée, mettant en lumière l'erreur de l'arbitre.

La chaîne madrilène a estimé que le défenseur avait le pied droit sur la ligne de la surface de réparation au moment de l'exécution du penalty, avant d'y pénétrer, ce qui a directement influé sur le dénouement de l'action. Elle a également évoqué Héctor Bellerín, qui touchait la ligne avec l'un de ses pieds.

La chaîne de télévision du Real Madrid a vivement critiqué la prestation arbitrale et a qualifié ce qui s'est produit de « contradiction de la part de l'arbitre » au regard de ce que prévoit le règlement, exprimant son étonnement « qu'un arbitre ne connaisse pas son propre règlement » et affirmant : « Il s'agit d'une erreur technique. »

Et de poursuivre : « Si cela s'était produit avec le Barça, le penalty aurait été retiré, et si le but d'Espí avait été celui du Barça, il n'aurait peut-être pas été refusé. »

La chaîne madrilène a également souligné que le penalty « n'a pas été retiré en raison d'une négligence ou d'un manque de compétence ».

Dans son analyse de l'action, la chaîne madrilène a expliqué : « La faute (lors de l'exécution du penalty) n'a pas été sanctionnée, que ce soit par oubli ou par manque de compétence. »

Malgré les affirmations du corps arbitral selon lesquelles Marc Bartra n'avait pas franchi la ligne, la chaîne du Real Madrid a indiqué que, même dans le cas où il ne l'aurait pas touchée, il s'était élancé et était intervenu directement dans l'action.

La chaîne a critiqué le fait que l'arbitre assistant vidéo Iglesias Villanueva n'ait pas alerté l'arbitre de la rencontre Hernández Hernández afin de faire rejouer l'action, celui-ci étant le décideur final, concluant sa position claire après cette polémique en ces termes : « Le penalty aurait dû être retiré. »



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