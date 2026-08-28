La star française Kylian Mbappé a atteint la barre des 100 contributions décisives avec le Real Madrid, en inscrivant 89 buts et en délivrant 11 passes décisives en 105 matchs sous le maillot du club madrilène, selon le réseau de statistiques « Squawka ».

Mbappé a atteint ce chiffre après avoir marqué 3 buts lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad sur le score de (4-1), mercredi dernier en soirée, dans le cadre de la deuxième journée de la Liga, confirmant ainsi le solide début de saison de l'attaquant français.

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Selon « Squawka », Mbappé est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l'histoire du Real Madrid à atteindre les 100 contributions décisives, après que Cristiano Ronaldo, actuelle star d'Al-Nassr, a réalisé le même chiffre en seulement 86 matchs.

Ronaldo avait atteint les 100 contributions décisives en inscrivant 79 buts et en délivrant 21 passes décisives lors de ses 86 premiers matchs avec le club madrilène.

Depuis son arrivée au Real Madrid en août 2024, Kylian Mbappé domine de nombreuses statistiques offensives en Liga, puisqu'il occupe la première place dans les catégories suivantes :

- Plus grand nombre de ballons touchés dans la surface adverse : 657

- Plus grand nombre de tirs : 325

- Plus grand nombre de tirs cadrés : 158

- Plus grand nombre de contributions décisives : 67

- Plus grand nombre de buts : 59

- Plus grand nombre de triplés : 6

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