La célébration obscène de Diego Simeone lors de l'Atletico-Juve

L'entraineur de l'Atletico Madrid s'est rendu auteur d'un geste condamnable lors du succès des siens contre la Juventus.

L'Atletico Madrid a dominé ce mercredi la Juventus de Turin en Ligue des Champions (2-0). Les Matelassiers étaient heureux d'avoir pris la mesure sur le leader de la Serie A, et certains l'étaient même un peu trop. Sur le banc, l'ombrageux Diego Simeone a osé un geste très peu classe lors de la célébration du but de José Gimenez.

Le défenseur uruguayen avait ouvert le score à la 78e minute. Les joueurs sont alors allés célébrer le héros, mais "El Cholo" a choisi, lui, de se tourner vers le public et de serrer ses parties génitales avec ses mains. En gardant tout de même son pantalon, fort heureusement.

Un piteux geste, effectué à chaud et que le technicien argentin risque de payer au prix fort. A fortiori si l'UEFA décidait d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. Questionné après le match par la TV espagnole, l'intéressé n'a pourtant en rien regretté ce qu'il a fait. Son explication : "Mon geste ? J'ai juste dit la vérité. On a deux c******".

Ce n'est pas la première fois que Simeone se rend auteur d'une telle obscénité. Quand il était joueur et alors qu'il portait les couleurs de la Lazio de Rome, il avait aussi commis le même dérapage. Incorrigible, "El Cholo".

S'il est suspendu par les instances continentales, Simeone assistera des tribunes aux prochains matches de l'Atletico. Une mésaventure qu'il avait déjà connue la saison dernière. Pour rappel, c'est du banc qu'il a vu ses Rojiblancos remporter la Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille en mai dernier.