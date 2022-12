La causerie musclée de Mbappé à la mi-temps de France-Argentine

Kylian Mbappé a pondu un speech héroïque à la mi-temps de France - Argentine.

Le match de la France n'a vraiment commencé qu'après l'heure de jeu, lorsque Kingsley Coman et Eduardo Camavinga sont entrés en jeu, donnant à l'équipe tricolore une nouvelle énergie et un sentiment de détermination, que Mbappé a adopté et utilisé pour pousser son équipe à presque réaliser l'impossible.

Alors que les joueurs se dirigent vers le tunnel pour la pause, le contraste entre les deux équipes est évident : La France marchait péniblement, tête baissée, l'Argentine glissait joyeusement sur le pré.

"C'est une finale de Coupe du monde, c'est un match qui n'arrive qu'une fois dans une vie - et on ne pouvait pas faire pire ! On n'aurait pas pu faire pire que ce qu'on a fait !", a ainsi tonné Mbappé en direction de ses équipiers. "Entrons sur le terrain, arrêtons de faire n'importe quoi, soyons plus intenses et faisons les choses différemment. C'est une finale de Coupe du monde !" Bien qu'il n'ait que 24 ans, l'attaquant du PSG n'a pas fait preuve d'un manque de confiance, prenant plutôt l'initiative et soulignant que le succès dans le football n'est jamais une garantie.

"Ce qui est fait est fait, ils ont marqué deux buts contre nous, ils ont deux longueurs d'avance. Mais nous pouvons revenir. Cela n'arrive qu'une fois tous les quatre ans", a-t-il poursuivi, dans une tentative de motiver ses coéquipiers au lieu de les punir pour leur piètre performance jusque-là. Cela a fonctionné, puisque la France a accéléré le rythme et est revenue dans le match, allant jusqu'à une prolongation folle aux tirs au but, où Gonzalo Montiel - et Dibu Martínez - ont brisé leur cœur.