La carte secrète Diaz révèle le plan de Mourinho pour dominer l'Inter

Le vrai spectacle fait son retour en Ligue des champions par la grande porte du stade Santiago-Bernabéu, lorsque le Real Madrid affrontera l'Inter Milan dans un choc de haut niveau, riche en calculs, en ambitions et en souvenirs.

Le club merengue cherche à envoyer un message précoce à ses concurrents et à redresser sa trajectoire continentale après deux saisons durant lesquelles il n'a pas affiché le niveau attendu, tandis que l'Inter aborde la rencontre avec l'ambition de retrouver sa place parmi les grands d'Europe et de s'imposer dès le début de la nouvelle édition de la compétition.

Le Real Madrid espère que son entame européenne sera différente cette fois-ci, d'autant que son objectif ne se limite pas à jouer le titre, mais consiste aussi à décrocher pour la première fois l'une des huit premières places de la phase de ligue, afin d'éviter de disputer les barrages qualificatifs pour les phases éliminatoires.

En face, l'Inter Milan arrive dans la capitale espagnole en quête d'un début fort qui reflète son ambition de retrouver sa meilleure version continentale, après avoir réussi une entame parfaite sur le plan national.

Mourinho face à son passé

La rencontre revêt un caractère particulier pour l'entraîneur portugais José Mourinho, qui retrouve le club qu'il a dirigé entre 2008 et 2010 et qu'il a mené au sacre en Ligue des champions, un exploit qui lui a ensuite ouvert les portes du Real Madrid.

Mourinho se retrouve face à un adversaire qu'il n'avait pas pu affronter lors de sa première période au Real Madrid, son parcours en Ligue des champions s'étant arrêté en demi-finale au cours de ses trois saisons avec le club merengue.

L'entraîneur portugais avait quitté le Real Madrid sans remporter le titre continental, avant que le club ne réussisse, dans les cinq années suivant son départ, à décrocher quatre titres de Ligue des champions, devenant l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition.

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Le Real Madrid aborde la rencontre européenne après avoir subi sa première défaite de la saison face au Real Betis, un résultat qui a soulevé de nombreuses interrogations avant ce difficile test continental.

Le club merengue s'était pourtant procuré des occasions nettes d'ouvrir le score lors de la première période, mais il n'a pas su convertir sa domination en buts, avant d'encaisser le coup de grâce après la pause, sur un but en faveur de l'équipe andalouse.

Le Real Madrid a tenté de revenir dans le match et est parvenu à se créer des occasions dans le camp adverse, mais il s'est heurté à l'annulation d'un but, puis Kylian Mbappé a raté un penalty dans les dernières minutes, si bien que l'équipe est repartie sans le moindre point.

Dès lors, le duel face à l'Inter apparaît comme une occasion idéale pour le Real Madrid de réagir rapidement, de retrouver la confiance et d'envoyer un message fort à ses concurrents en Ligue des champions.

Crise au milieu de terrain du Real Madrid

Mourinho fait face à une véritable crise au milieu de terrain du Real Madrid avant la rencontre contre l'Inter, en raison des absences qui réduisent considérablement ses options. L'entraîneur portugais n'a pas donné d'indications claires sur la solution qu'il adoptera, mais les absences s'imposent avec force dans ses choix.

Arda Güler, Bernardo Silva et Eduardo Camavinga seront absents pour suspension, à la suite des expulsions dont ils ont écopé lors de la dernière édition de la Ligue des champions, selon le journal espagnol « Sport ».

Aurélien Tchouaméni ne sera pas non plus disponible pour le match, malgré son retour à l'entraînement avec l'équipe, tandis que Thiago Pitarch a lui aussi repris l'entraînement, mais son absence lors de la préparation rend difficile l'obtention de minutes décisives face à l'Inter.

Mourinho devra chercher des solutions non conventionnelles pour compenser les absences au milieu de terrain. L'une des options envisagées consiste à positionner Jude Bellingham dans un rôle plus reculé, tandis que l'entraîneur portugais pourrait faire appel à Trent Alexander-Arnold pour occuper le poste de milieu intérieur.

L'option de recourir aux joueurs de l'académie reste également fortement d'actualité, avec la possibilité de faire entrer Jorge Cestero ou la nouvelle recrue Sergio Martínez. Le jeune milieu de terrain a laissé une bonne impression lors du dernier match du Castilla contre le Juventud Torremolinos, qui s'est soldé par une victoire de l'équipe, ce qui pourrait faire de lui l'une des solutions d'urgence auxquelles Mourinho aura recours dans ce duel difficile.

La liste des absents ne s'arrête pas là, puisque Rodrygo, Militão et Asensio ne feront pas partie des options disponibles, tandis que des doutes planent sur la participation d'Andriy Lunin en raison d'une grippe. De plus, Ferland Mendy n'a toujours pas marqué en Ligue des champions, ce qui accroît la difficulté des options à la disposition du staff technique.

L'Inter souffre lui aussi d'une crise sur les côtés

De l'autre côté, l'Inter Milan aborde la rencontre avec un moral au beau fixe, après avoir réalisé un début parfait en Serie A sous la houlette de son entraîneur Cristian Chivu.

L'équipe a remporté ses trois premiers matchs de championnat, avant de signer une victoire spectaculaire face à Naples, un match durant lequel elle a renversé un retard de deux buts pour l'emporter 3-2.

Lautaro Martínez et Marcus Thuram ont inscrit les deux premiers buts de l'Inter, avant que l'attaquant argentin ne revienne pour marquer son deuxième but dans le temps additionnel, offrant à son équipe un retour spectaculaire qui a dopé son moral avant le difficile déplacement à Madrid.

L'Inter Milan n'aborde pas la rencontre au complet, puisqu'il souffre lui aussi de problèmes aux postes d'ailiers. Djed Spence est gêné par des douleurs physiques, ce qui le rend moins apte à disputer le duel dans les meilleures conditions, tandis que des doutes entourent également la situation de Federico Dimarco.

Dimarco a été contraint de quitter le match contre Naples en raison d'un problème au genou gauche, et sa participation face au Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu reste incertaine.

Malgré ces absences, Chivu devrait conserver son schéma habituel en 3-5-2, tout en étant contraint d'apporter quelques ajustements sur les deux côtés du terrain.

Diouf pourrait avoir l'occasion d'occuper le flanc droit, tandis que Carlos Augusto semble l'option la plus évidente pour compenser Dimarco sur le côté gauche en cas de confirmation de l'absence de ce dernier.

Au milieu de terrain, Nicolò Barella et Hakan Çalhanoğlu seront chargés d'assurer l'équilibre et de relier les lignes, aux côtés de Curtis Jones, dans une tentative de donner à l'équipe la capacité de gérer le pressing du Real Madrid et de contrôler le rythme du match.

En attaque, l'Inter compte principalement sur le duo Lautaro Martínez–Marcus Thuram, qui représente l'une des principales sources de danger pour la défense du Real Madrid.

Le duo possède une grande capacité à exploiter les espaces et à se projeter dans le dos des défenseurs, ce qui fera de la confrontation entre lui et la défense du club merengue l'une des grandes clés de ce sommet européen.

Composition probable du Real Madrid : « Courtois ; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella ; Valverde, Bellingham, Brahim Díaz ; Diomandé, Vinícius et Mbappé ».

Composition probable de l'Inter Milan : « Martínez ; Diouf, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto ; Barella, Çalhanoğlu, Curtis Jones ; Lautaro Martínez et Marcus Thuram ».