Le véritable spectacle fait son retour en Ligue des champions par la porte du stade Santiago-Bernabéu, lorsque le Real Madrid affrontera l'Inter Milan dans un duel de haut vol, riche en calculs, en ambitions et en souvenirs.

La Maison Blanche cherche à envoyer un message précoce à ses concurrents et à redresser sa trajectoire continentale, après deux saisons durant lesquelles elle n'a pas affiché le niveau attendu, tandis que l'Inter aborde la rencontre avec l'ambition de retrouver sa place parmi les grands d'Europe et de s'imposer dès le début dans la nouvelle édition de la compétition.

Le Real Madrid espère que son entame européenne sera différente cette fois-ci, d'autant que son objectif ne se limite pas à la lutte pour le titre, mais consiste aussi à décrocher l'une des huit premières places de la phase de ligue pour la première fois, afin d'éviter de disputer les barrages qualificatifs pour les tours à élimination directe.

De son côté, l'Inter Milan arrive dans la capitale espagnole en quête d'un début fort, reflet de son ambition de retrouver sa meilleure version continentale, après avoir réussi une entame parfaite sur le plan national.

Mourinho face à son passé

La rencontre revêt un caractère particulier pour l'entraîneur portugais José Mourinho, qui retrouve le club qu'il a dirigé entre 2008 et 2010 et qu'il a mené au sacre en Ligue des champions, un exploit qui lui a ensuite ouvert les portes du Real Madrid.

Mourinho se retrouve face à un adversaire qu'il n'avait pas pu affronter durant son premier passage avec le Real Madrid, son parcours en Ligue des champions s'étant arrêté en demi-finale lors de ses trois saisons avec la Maison Blanche.

L'entraîneur portugais a quitté le Real Madrid sans avoir remporté le titre continental, avant que le club ne réussisse, au cours des cinq années suivant son départ, à décrocher quatre titres de Ligue des champions, devenant ainsi l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition.

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Le Real Madrid aborde ce rendez-vous européen après avoir subi sa première défaite de la saison face au Real Betis, un résultat qui a soulevé de nombreuses interrogations avant ce test continental difficile.

La Maison Blanche avait eu des occasions nettes de prendre l'avantage en première période, mais elle n'a pas su traduire sa domination en buts, avant d'encaisser le coup de grâce après la pause, sur un but en faveur de la formation andalouse.

Le Real Madrid a tenté de revenir dans la partie et est parvenu à atteindre les buts adverses, mais il s'est heurté à l'annulation d'un but, puis Kylian Mbappé a manqué un penalty dans les dernières minutes, laissant l'équipe repartir sans le moindre point.

Dès lors, le duel face à l'Inter apparaît comme une occasion idéale pour le Real Madrid de réagir rapidement, de retrouver la confiance et d'adresser un message fort à ses concurrents en Ligue des champions.

Crise dans l'entrejeu du Real Madrid

Mourinho fait face à une véritable crise au milieu de terrain du Real Madrid avant le match contre l'Inter, en raison des absences qui réduisent considérablement ses options. L'entraîneur portugais n'a pas donné d'indications claires sur la solution qu'il adoptera, mais les absences s'imposent avec force à ses choix.

Arda Güler, Bernardo Silva et Eduardo Camavinga seront absents pour cause de suspension, à la suite des expulsions dont ils ont écopé lors de la précédente édition de la Ligue des champions, selon le journal espagnol «Sport».

Aurélien Tchouaméni ne sera pas non plus disponible pour la rencontre, malgré son retour à l'entraînement avec l'équipe, tandis que Thiago Pitarch a lui aussi repris les séances, mais son absence lors de la préparation rend difficile l'obtention de minutes décisives face à l'Inter.

Mourinho devra chercher des solutions inhabituelles pour compenser les absences au milieu de terrain. L'une des options envisagées consiste à placer Jude Bellingham à un poste plus reculé, tandis que l'entraîneur portugais pourrait avoir recours à Trent Alexander-Arnold pour occuper le poste de milieu intérieur.

L'option de faire appel aux joueurs de l'académie reste également fortement d'actualité, avec la possibilité de lancer Jorge Cestero ou la nouvelle recrue Sergio Martínez. Le jeune milieu de terrain a laissé une bonne impression lors du dernier match du Castilla face au Juventud Torremolinos, qui s'est soldé par une victoire de l'équipe, ce qui pourrait faire de lui l'une des solutions d'urgence auxquelles Mourinho aura recours dans ce duel difficile.

La liste des absents ne s'arrête pas là, puisque Rodrygo, Militão et Asensio ne feront pas partie des options disponibles, tandis que des doutes planent sur la participation d'Andriy Lunin en raison d'une grippe. De plus, Ferland Mendy n'a toujours pas marqué en Ligue des champions, ce qui accroît la difficulté des choix qui s'offrent au staff technique.

Il semble que José Mourinho prépare une carte surprise pour bouleverser les plans de l'Inter Milan lors de ce sommet européen, avec l'émergence de Brahim Díaz comme l'une des options sur lesquelles l'entraîneur portugais pourrait s'appuyer pour offrir au Real Madrid des solutions supplémentaires dans le dernier tiers offensif.

Avec les absences qui ont frappé le milieu de terrain de la Maison Blanche, Mourinho recherche des éléments capables de se déplacer entre les lignes et de créer le surnombre offensif, ce qui pourrait faire de Díaz l'une des clés de son plan face à une équipe qu'il connaît bien et qu'il a déjà menée vers la gloire européenne.

L'entraîneur portugais espère que cette carte secrète lui apportera l'effet de surprise, d'autant que l'Inter aborde la rencontre avec une grande confiance après son entame solide sur le plan national, ce qui fait que le moindre détail est susceptible de changer le cours du sommet attendu au Santiago-Bernabéu.

L'Inter souffre aussi d'une crise sur les côtés

De l'autre côté, l'Inter Milan aborde le match avec un moral au beau fixe, après avoir réalisé un début parfait en Serie A sous la conduite de son entraîneur Cristian Chivu.

L'équipe a remporté ses trois premiers matches en championnat, avant de signer une victoire spectaculaire contre Naples, une rencontre au cours de laquelle elle a renversé un retard de deux buts pour l'emporter sur le score précieux de 3-2.

Lautaro Martínez et Marcus Thuram ont inscrit les deux buts de l'Inter, avant que l'attaquant argentin ne revienne pour marquer son deuxième but dans le temps additionnel, offrant à son équipe un retour spectaculaire qui a boosté son moral avant le déplacement difficile à Madrid.

L'Inter Milan n'aborde pas la rencontre au complet, puisqu'il souffre lui aussi de problèmes aux postes d'ailiers. Djed Spence est gêné par des douleurs physiques, ce qui le rend pas au mieux de sa forme pour disputer la rencontre, tandis que des doutes entourent également la situation de Federico Dimarco.

Dimarco a été contraint de quitter le match contre Naples en raison d'un problème au genou gauche, et sa participation face au Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu n'est toujours pas tranchée.

Malgré ces absences, Chivu devrait conserver son schéma habituel en 3-5-2, tout en étant contraint d'apporter quelques ajustements sur les deux côtés du terrain.

Diouf pourrait avoir une chance d'occuper le côté droit, tandis que Carlos Augusto apparaît comme l'option la plus évidente pour remplacer Dimarco sur le flanc gauche si l'absence de ce dernier venait à se confirmer.

Au milieu de terrain, Nicolò Barella et Hakan Çalhanoğlu seront chargés d'assurer l'équilibre et de relier les lignes, aux côtés de Curtis Jones, dans une tentative de donner à l'équipe la capacité de gérer le pressing du Real Madrid et de contrôler le rythme du match.

En attaque, l'Inter compte principalement sur le duo Lautaro Martínez et Marcus Thuram, qui représente l'une des principales sources de danger pour la défense du Real Madrid.

Le duo possède une grande capacité à exploiter les espaces et à se projeter dans le dos des défenseurs, ce qui fera du face-à-face entre eux et la défense de la Maison Blanche l'une des principales clés de ce sommet européen.

Composition probable du Real Madrid : « Courtois ; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella ; Valverde, Bellingham, Brahim Díaz ; Diomandé, Vinícius et Mbappé ».

Composition probable de l'Inter Milan : « Martínez ; Diouf, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto ; Barella, Çalhanoğlu, Curtis Jones ; Lautaro Martínez et Marcus Thuram ».