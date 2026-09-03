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Muhammad Sharaf Eldeen

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« La bulle va exploser » : la Premier League menacée par une catastrophe sans précédent

Arsenal vs Chelsea
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Manchester City vs Coventry
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Angleterre

Les cloches d'alarme sonnent en Angleterre

Le nouveau record de dépenses établi par les clubs de Premier League lors du dernier mercato estival suscite l'inquiétude de nombreux observateurs quant aux investissements à crédit, et fait craindre le gonflement d'une bulle qui pourrait éclater aux dépens des clubs les moins fortunés.

Le championnat le plus riche et le plus puissant du monde court-il à sa perte ?

Selon le réseau français« Radio Monte-Carlo », depuis la clôture du mercato mardi dernier, le chiffre fou de 4 milliards d'euros dépensés par les clubs anglais suscite l'admiration, mais aussi une vive inquiétude.

Plusieurs grands médias, dont « The Independent », prévoient « une mauvaise surprise dans un avenir proche » en raison de l'absence de contrôle financier sur les opérations et du manque de liquidités des clubs.

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Des recrutements à crédit

Parmi les vingt représentants de la Premier League, 16 clubs ont franchi la barre des 100 millions d'euros d'investissements, et le record du plus gros transfert du championnat a été égalé, avec le passage d'Enzo Fernández de Chelsea à Manchester City pour 145 millions d'euros.

Mais la structure de nombreuses transactions suscite les pires craintes, avec un « endettement sans précédent » et des paiements échelonnés sur plusieurs années par l'intermédiaire de sociétés de crédit, décrites comme « les grandes gagnantes de ce mercato ».

Le crédit est un secteur actuellement soumis à une pression continue. Un responsable de l'un des clubs déclare au journal britannique : « Une crise du crédit se profile à l'horizon. Le monde du football a de quoi s'inquiéter. » Il a en effet conservé des méthodes désuètes, comme les paiements échelonnés, irrationnelles dans une économie instable, au point que des responsables comparent la situation à la « crise des prêts hypothécaires à risque » connue sous le nom de « subprimes », cette catastrophe qui a provoqué la crise financière mondiale de 2007-2008.

« La bulle va éclater »

Mais pourquoi cette crainte alors que le championnat anglais, soutenu par des droits de diffusion télévisée lucratifs, est le plus riche du monde ? Parce que l'indépendance financière — dans laquelle il est censé évoluer — est désormais menacée par l'entrée de capitaux étrangers, notamment américains, depuis plusieurs années.

Cela a introduit « des pratiques sans précédent dans ce sport, dont beaucoup vont à l'encontre des normes traditionnelles du football », ajoute « The Independent », avant de poursuivre : « La circulation continue de l'argent à travers les transferts permet de se conformer aux règlements, tout en laissant les dettes s'accumuler. »

Un autre facteur sociétal suscite les pires craintes : la hausse du coût de la dette publique dans l'ensemble des pays occidentaux pourrait accroître la pression sur le remboursement des crédits contractés par les clubs.

« The Independent » prévoit : « La bulle va éclater. Les dettes seront réclamées. Et ce sont généralement les clubs les moins bien classés qui sont les plus touchés. »

Un intervenant anonyme, présenté par le journal comme étant de haut niveau, conclut par une prédiction catastrophique : « Tout cela va s'effondrer. Et quand cela arrivera… »

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