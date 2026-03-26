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La Bosnie s'impose, les Azzurri saluent cette victoire

Italie
Italie vs Irlande du Nord
Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

La Rai retransmet la liesse des Azzurri

L'Italie affrontera la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages pour tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde ; c'est la ville de Zenica qui accueillera cette dernière rencontre.


Les joueurs de l'équipe nationale italienne ont également assisté à la séance de tirs au but au Cardiff City Stadium entre le Pays de Galles et la Bosnie, depuis une loge de la New Balance Arena.



Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
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Les images de la Rai ont montré la joie de certains joueurs de la Nazionale après la victoire de la Bosnie, dont Federico Dimarco.


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