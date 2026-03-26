La Bosnie s'impose, les Azzurri saluent cette victoire

L'Italie affrontera la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages pour tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde ; c'est la ville de Zenica qui accueillera cette dernière rencontre.





Les joueurs de l'équipe nationale italienne ont également assisté à la séance de tirs au but au Cardiff City Stadium entre le Pays de Galles et la Bosnie, depuis une loge de la New Balance Arena.









Les images de la Rai ont montré la joie de certains joueurs de la Nazionale après la victoire de la Bosnie, dont Federico Dimarco.



