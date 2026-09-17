John Stones sera absent de la prochaine liste de l'équipe d'Angleterre dirigée par l'entraîneur Thomas Tuchel, après que son club de l'Inter Milan a confirmé que le défenseur avait été victime d'une blessure à la cuisse.

Le sélectionneur de l'Angleterre, Tuchel, doit dévoiler sa première liste depuis la Coupe du monde demain vendredi, et Stones se retrouve désormais engagé dans une course contre la montre pour se remettre de ce contretemps.

L'Inter Milan a confirmé ce jeudi matin que le joueur, âgé de 32 ans, avait été victime d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche.

Selon ce qu'a publié le journal «The Sun», le club italien a indiqué que Stones a passé des examens cliniques et diagnostiques, et que son état doit être réévalué au cours des prochains jours.

L'international anglais s'est blessé lors de la spectaculaire victoire de l'Inter 5-3 contre l'Udinese lundi soir.

Le journal a ajouté : « Cela a été un contretemps particulièrement frustrant pour Stones, qui venait de disputer sa première rencontre en tant que titulaire avec l'Inter après avoir rejoint le géant de la Serie A en provenance de Manchester City. »

Des rapports de presse en Italie ont indiqué que Stones pourrait connaître une période d'absence d'environ un mois.

Cela laissera Tuchel dans l'embarras pour choisir son remplaçant alors qu'il s'apprête à dévoiler sa liste, l'Angleterre étant confrontée à un calendrier chargé en Ligue des nations de l'UEFA face à l'Espagne, la République tchèque et la Croatie durant la trêve internationale.

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