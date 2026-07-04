La blessure de Saibari sème le trouble au Maroc… Quelle sera la durée prévue de son absence ?

La sélection marocaine a subi un coup dur lors de son match contre le Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après que sa star, Ismail Sibari, a dû quitter le terrain sur blessure, seulement 22 minutes après le coup d’envoi, en raison d’une douleur à l’ischio-jambier. Il a alors demandé à être remplacé par Sofiane Rahimi.

Le joueur a quitté la pelouse, visiblement affecté et les yeux embués, une sortie qui a immédiatement alerté les supporters marocains, craignant de le voir écarté de la suite de la compétition alors que les « Lions de l’Atlas » abordent les tours à élimination directe.

Cette blessure représente un coup dur pour les Lions de l’Atlas, puisque l’attaquant avait brillé lors du premier tour en inscrivant trois buts face au Brésil, à Haïti et à l’Écosse.

Âgé de 25 ans, le joueur disputait la compétition au sommet de sa forme, après avoir récemment rejoint le Bayern Munich en provenance du PSV Eindhoven pour un transfert estimé à environ 50 millions d’euros, selon la presse.

La Fédération marocaine de football n’a pas encore communiqué officiellement sur la nature de la blessure, préférant attendre les résultats des examens médicaux pour en évaluer précisément la gravité.

Sur son compte « X », le spécialiste des blessures sportives Thamer Al-Shahrani a diagnostiqué une lésion des ischio-jambiers, estimant l’indisponibilité entre 5 jours en cas de simple claquage et 10 à 14 jours pour une déchirure de grade I, et jusqu’à six semaines en cas de déchirure de grade deux ou plus.