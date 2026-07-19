La blessure de De Jong rapporte une indemnité substantielle à Barcelone

La Fédération internationale de football (FIFA) s'engage à verser une indemnité financière au FC Barcelone, suite à la blessure subie par son joueur néerlandais Frenkie de Jong lors de sa participation à la Coupe du monde 2026.

Cette blessure perturbe les plans de l’entraîneur Hans Flick en ce début de saison 2026/2027. Si le préjudice sportif subi par le club catalan reste irréparable, le Barça percevra néanmoins une indemnisation financière de la part de la FIFA, dont le montant variera en fonction du nombre de jours d’absence du joueur.

Selon le journal espagnol « Sport », la FIFA a mis en place en juin 2023 un « Programme de protection des clubs », qui prévoit le versement d’indemnités financières aux clubs lorsque leurs joueurs internationaux subissent des blessures physiques pendant leur participation avec leurs sélections nationales à des compétitions internationales, à condition que ces blessures entraînent une indisponibilité totale et temporaire du joueur pendant plus de 28 jours consécutifs.

Cette couverture s’applique aux matchs internationaux de catégorie A entre deux sélections nationales, qu’ils aient lieu aux dates fixées par le calendrier de la FIFA ou pendant les périodes de convocation pour ces rencontres.

Ce dispositif couvre aussi les matchs amicaux de l’équipe nationale A destinés à préparer les phases finales des compétitions continentales (Euro, Copa América) ainsi que les phases finales de la Coupe du monde masculine et féminine.

Dans le cas de Frenkie de Jong, le milieu de terrain s’est blessé lors du match Pays-Bas – Maroc, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le programme prévoit un plafond d’indemnisation de 7,5 millions d’euros par blessure pour chaque club.

Sur la base de ce plafond, qui couvre une période d’incapacité pouvant aller jusqu’à 365 jours, l’indemnité journalière s’élève à 20 548 euros pour chaque jour d’absence du joueur.

Le calcul de cette indemnité repose exclusivement sur le salaire fixe versé par le club au joueur, charges sociales comprises, et exclut donc toute prime supplémentaire, somme exceptionnelle, prime de performance ou prime à la signature.

Selon les règlements de la Fédération internationale de football (FIFA), l’indemnité journalière n’est pas due le premier jour d’incapacité temporaire, ni pendant les 28 premiers jours consécutifs (période d’attente), ni le jour de la reprise.

Le versement de l’indemnité prend fin lorsque l’incapacité totale temporaire du joueur prend fin et qu’il est en mesure de reprendre l’ensemble des activités d’entraînement avec son équipe ou de participer à des matchs officiels, selon la première de ces deux hypothèses, et indépendamment de l’existence ou non d’une possibilité réelle de participer à des matchs, ou en cas d’expiration de la durée maximale fixée à 365 jours.

Le montant total que Barcelone pourrait percevoir dépend du diagnostic définitif de la blessure de Frenkie de Jong et de la durée nécessaire à sa récupération complète.

Selon les prévisions actuelles, le milieu de terrain blaugrana pourrait être éloigné des terrains entre quatre et six mois, une intervention chirurgicale n’étant pas exclue. Dans ce scénario, le club catalan percevrait au minimum deux millions d’euros.