La belle-mère de Lamine Yamal de 23 ans fait jaser

Mounir Nasraoui, 35 ans, était en couple avec Khristina, 23 ans, et il semblerait que leur relation ait franchi une nouvelle étape avec ces fiançailles. L'adolescent espagnol pourrait donc avoir une très jeune belle-mère.

Le père de Yamal confirme ses fiançailles.

Nasraoui, suivi par 1,3 million de personnes sur Instagram, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en publiant une photo de lui et de Khristina accompagnée d'un emoji cœur noir et d'une bague. La jeune femme de 23 ans est apparue à plusieurs reprises sur son compte Instagram, @hustle_hard_304.

Alors que la vie amoureuse de son père semble au beau fixe, l'adolescent vient de se séparer de la chanteuse argentine Nicki Nicole, de deux ans son aînée. Le couple avait officialisé sa relation cet été, mais ils se sont désormais séparés. Par ailleurs, la mère de Yamal, Sheila Ebana, est séparée de Nasraoui depuis 2010.

Outre ces affaires extra-sportives, des rumeurs circulent selon lesquelles l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, aurait informé son staff de son intention de quitter le club à la fin de la saison. Il semblerait que l'Allemand ait pris cette décision en partie à cause du comportement de Yamal et du traitement de faveur dont il bénéficie au sein du club.