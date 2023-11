La belle Alisha Lehmann se met au rap !

Alisha Lehmann, star d'Aston Villa, a révélé ses talents de rappeuse et a même donné un aperçu des paroles d'une nouvelle chanson.

L'internationale suisse est connue pour son talent à dribbler les défenseurs et à faire trembler les filets. Cependant, Lehmann a révélé qu'elle avait aussi un talent de rappeuse lorsqu'elle est apparue dans la série "Unlocked" de la BBC.

Interrogée sur le dernier ajout à ses notes, elle a révélé qu'elle et son ancienne coéquipière d'Aston Villa, Shania Hayles, s'étaient essayées à une chanson de rap.

"Ma dernière note ?", demande-t-elle en riant. "Moi et Shania [Hayles] - elle a joué avec moi la saison dernière - nous avons écrit une petite chanson de rap. Mais je ne peux pas la montrer", dit-elle. "Elle n'a pas été publiée. Vous l'entendrez quand elle sortira".

Cependant, après plusieurs tentatives de persuasion, elle a fait part d'une phrase qui ressemblait à ceci : "J'ai un collier, n'est-ce pas ? Il est écrit 'AL'", avant de lire : "Je me pavane avec mon collier, c'est AL baby, c'est mon nom".

Lorsqu'on lui a demandé si elle allait sortir la chanson, Lehmann a rapidement répondu : "Non, évidemment, je suis footballeuse !".

Lehmann est une sensation sur Instagram et se targue d'avoir plus de 16 millions de fans sur la plateforme de médias sociaux, ce qui fait d'elle l'une des figures du football féminin les plus suivies au monde.

Sa popularité s'étend à toutes les célébrités, y compris à des stars hollywoodiennes. Mme Lehmann avait déjà révélé que la star de la musique Drake lui avait envoyé un message privé pour lui demander un maillot, tandis qu'à une autre occasion, une célébrité lui avait offert 90 000 livres sterling alors qu'elle faisait la fête dans un club de Miami.